Habló Fred Machado y reveló un presunto pedido de Espert: “¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”

Fred Machado rompió el silencio. El polémico empresario, detenido y acusado de formar parte de una estructura de lavado vinculada al narcotráfico, contó en una entrevista su versión de cómo fue su relación con José Luis Espert, el diputado libertario que quedó en el centro de la polémica por los aportes que recibió en su campaña y que terminó renunciando a su candidatura para las elecciones de octubre y a la presidencia de la comisión de Presupuesto.

“Lo conozco en 2019. Nunca tenía interés en la política, al haberme ido de mi país, ver como se desarrollan otros países como China, acá hace 30 años comemos de la basura me decían”, inició su relato en una entrevista con Radio Rivadavia. “Lo conozco de casualidad, porque me gusta como habla. Espert era totalmente diferente al de 2025. No era un tipo agresivo, a través de un contacto que no viene al caso lo conozco”, detalló.

El empresario contó que Espert le habría pedido una ayuda económica para su campaña y que en ese momento no tenía una gran estructura detrás.

“Che, ¿no me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”, es la frase que le habría dicho Espert según contó el empresario en la entrevista radial.