Habló el joven agredido por el hijo de un diputado de LLA a la salida de un boliche, y denunció amenazas

Guido Ruiz, el joven que fue agredido a la salida de un boliche en Colón por el hijo de un diputado de La Libertad Avanza, denunció que recibió “amenazas” y que, además, fueron a su casa a buscarlo.

El ataque se produjo a mediados de junio en la calle 16, entre 47 y 48, cerca del boliche “Porteño”, cuando las cámaras de seguridad registraron la brutal agresión contra el adolescente de 17 años.

Con el avance de la fiscal Magdalena Brandt, que caratuló el caso como “tentativa de homicidio”, pidió la detención de Gino, hijo del diputado de LLA, Pablo Ansaloni, junto con otros dos jóvenes más.

A menos de un mes del ataque, la víctima habló con Antonio Llorente en Splendid AM990 y contó cómo se inició la agresión: “Me golpearon entre dos en el baño y cuando la seguridad nos sacó afuera me estaban esperando en patota”.

Respecto a la implicancia del hijo del diputado, Ruiz recordó: “Ansaloni es uno de los que me golpea en el baño”. El adolescente recordó: “Intenté correr, pero no pude hacer nada, me agarraron”. Mientras continúa la pesquisa, el chico indicó que recibió amenazas: “Vinieron hasta mi casa a buscarme y no me encontraron, yo estaba internado”. “El miedo y el trauma quedan, pero tengo que continuar con mi vida, manifestó, y sumó que todo está en la justicia y espera “que hagan lo que tienen que hacer”.

Días después de los pedidos de detención se confirmó que uno de los atacantes fue arrestado. El parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas sostiene que se trata de Maximiliano Fabián Martínez, de 20 años.