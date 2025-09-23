Radio TV Valle Viejo
“Hablamos de una cifra específica”, reconoció Caputo sobre el encuentro de Trump y Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló con la prensa en el hotel de Nueva York tras la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump. Señaló que fue un encuentro “realmente emocionante” y lo definió como un respaldo al jefe de Estado argentino y a las medidas implementadas.

Consultado sobre qué daba la Argentina a cambio, Caputo respondió que “no pidió nada”. Añadió que el país considera a Estados Unidos un aliado estratégico, con múltiples iniciativas en marcha y otras por iniciar. “Estamos hablando muchas cosas, pero prefiero no dar detalles hasta que no esté listo, están hablando los equipos”, expresó.

En relación con los próximos pasos, explicó que los equipos de ambos países ya trabajaban en conjunto y que “seguramente el secretario del Tesoro (Scott Bessent) hará algún anuncio”. Indicó que prefería no adelantar cuestiones no concretadas y remarcó que lo más relevante fue el nivel de apoyo manifestado.

Caputo aseguró que la reunión superó sus expectativas. Describió cómo Trump llamó a la prensa, leyó un comunicado y luego repitió el mensaje con sus propias palabras. “Fue realmente algo histórico”, afirmó.

En medio de la reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump en Nueva York, no pasó desapercibida la carpeta que el mandatario norteamericano le entregó al argentino.

Su contenido era una copia impresa del mensaje de apoyo a Milei que Trump había publicado minutos antes en su perfil de su red social Truth Social.

“El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”, afirma el inicio del texto.

Y agrega: “Él heredó un ‘desorden total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (al igual que el deshonesto Joe Biden, el peor presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.

En este sentido, el actual presidente de EE.UU. enfatizó que “hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”.

Por último, Trump le expresa a Milei su absoluto apoyo para su futuro político: “Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente, ¡nunca te decepcionará!”.

Tras esto, y una vez finalizado el encuentro entre ambos mandatarios, Milei le agradeció a Trump a través de una publicación en su perfil de la red social X (exTwitter).

“Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario”, afirmó el líder libertario en un posteo al que acompañó con el mensaje de su anfitrión en Truth.

