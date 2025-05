Habla la jueza del escándalo en el juicio por Maradona: “No me voy a apartar”

Es algo atípico. La sala de audiencias volvió a estar llena por primera vez desde que arrancó el juicio, están los siete imputados junto a sus defensores en el banquillo de los acusados, y los familiares junto a los abogados querellantes del otro lado.

El espacio para la prensa y el público está completo. Apenas hay dos sillas vacías en todo el salón.

Así y todo, no hay barullo. La sala espera en un completo silencio al ingreso de los tres jueces del TOC Nº3 de San Isidro, que hoy darán continuidad al debate por la muerte de Maradona. Particularmente a Julieta Makintach, que quedó envuelta en un escándalo que dejó al juicio al borde de su suspensión.

La audiencia arrancó con la jueza Julieta Makintach, quien pidió la palabra para explicar el escándalo en el que está envuelta. “No hay irregularidad, no hay delito, pero si puede haber es una gran operación mediática”, remarcó

Al comienzo de su intervención, Makintach aseveró: “No veo hechos precisos, claros, potencialmente ilícitos penalmente relevante del cual yo pueda darle alguna explicación”. “No hay sospecha ninguna de falta de neutralidad”, agregó.

En este sentido, adelantó que no se apartará del proceso judicial: “Yo no quiero ser una causa mal utilizada y tergiversada de este debate. Yo no me voy a apartar. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no lo merece. Nadie puede decirme que tengo inclinación en la balanza, recién inicia este debate. Estoy esperando recibir prueba para formar convicción”.

Sobre los videos difundidos del documental, señaló: “Di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la Justicia, ese material era crudo, era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito?“.

El abogado de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando, habló con la prensa antes de ingresar al tribunal de San Isidro y adelantó que la continuidad del juicio se definirá hoy.

“Vamos a exponer nuestra opinión respecto a la recusación de la jueza y se van a sumar nuevos elementos, hay más pruebas. Esto se define hoy. La situación de la doctora se define en el día de la fecha, yo pedí que ingresaran todos ustedes (por los periodistas) pero no lo autorizaron”, dijo el letrado.

Y agregó: “Yo creo que lo mejor es apartar a la doctora, sortear a un nuevo juez, regresar a la audiencia del 338 y avanzar de una manera exprés”.