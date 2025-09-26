Guillermo Moreno celebró el apoyo de Estados Unidos

El dirigente peronista Guillermo Moreno, del sector Principios y Valores, celebró el apoyo de Estados Unidos a la Argentina luego de los anuncios del secretario del Tesoro republicano, Scott Bessent, aunque se lamentó por la conducción del país. “La plata tiene que llegar sí o sí, así gobierna el peronismo. Es un acuerdo estratégico entre Estados Unidos y Argentina”, destacó.

“Brasil se está equivocando, se está aliando con los chinos, y Estados Unidos está mirando a la Argentina al margen del gobierno”, subrayó, y sumó: “Lo que tiene que hacer el peronismo es ganar las elecciones. Si tenés que los norteamericanos te van a comprar los bonos que vos emitas, te van a cambiar dólares por peso, ¿cuál es el problema?”.

Para Moreno se trata de “una relación estratégica en términos geopolíticos”, por lo que exigió “no pelearse innecesariamente con Estados Unidos”. Además, cuestionó a Chile por el reclamo de soberanía por sobre el territorio Antártico.

“El problema nuestro son los británicos que son los que usurparon nuestra tierra. No te vas a pelear con todos al mismo tiempo, ¿no?”, subrayó.

Consultados por los minerales raros, Moreno se mostró abierto a venderlos y sostuvo que prefiere comercial con Estados Unidos que con China. “Hay que venderos. No hay ningún inconveniente. El que piense que se van a quedar con parte de las tierras raras está muy bien. ¿Qué queres?, ¿que se lo queden los chinos?…”, se preguntó.

Por último, planteó la necesidad de hacer una alianza estratégica con Estados Unidos para recuperar las Malvinas, y destacó los acuerdos comerciales de la época de Juan Domingo Perón.

“¿Con quién lo vas a recuperar las Malvinas? ¿Con los chinos? Tenes que hacer las alianzas, pero si el que manda es Milei, olvídate, va a ser entregado, va con los pantalones bajos”, concluyó.