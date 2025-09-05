Guillermo Francos rechazó el tuit del Gordo Dan y lo despegó del Gobierno: “Lo repudio totalmente”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió de manera categórica el ofensivo posteo del militante libertario Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”. El streamer había apuntado contra el senador Luis Juez y su hija. Acto seguido, Francos calificó el posteo como una “barbaridad” y desvinculó al tuitero del Gobierno nacional.

En declaraciones televisivas, Francos manifestó: “Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión”, afirmó.

Luego el ministro reveló que se comunicó directamente con el senador cordobés, cuyo voto fue clave para rechazar el veto presidencial a la ley de Discapacidad. “Lo llamé hace un rato a Luis Juez, lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas”, aseguró Francos.

El jefe de Gabinete también marcó distancia entre la administración y El Gordo Dan. “Él no tiene a nadie arriba de él, es una persona independiente, no forma parte del gobierno. Tuitea cosas, está a favor del gobierno del presidente Milei, pero no forma parte del gobierno”, subrayó.

Javier Milei junto al influencer “Gordo Dan”

Por último, Francos consideró que el militante borró el tuit porque “se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad” y se mostró confiado en que el presidente Javier Milei “está en total desacuerdo con esta expresión del Gordo Dan”.