Guillermo Francos presentó su renuncia a la Jefatura de Gabinete y será reemplazado por Manuel Adorni

Luego de los rumores de cambios de funcionarios en el gobierno de Javier Milei, Guillermo Francos presentó su renuncia este viernes por la noche como jefe de Gabinete. El ahora exfuncionario se reunió este viernes por la tarde con el presidente en la Quinta de Olivos y, al término del encuentro, oficializó su salida a través de las redes sociales. Su reemplazante será el vocero presidencial Manuel Adorni. También dejó su cargo Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, escribió Francos en X, en un posteo dirigido a Milei.

Y agregó: “Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”.

“Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita. Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre”, concluyó.

Francos no dio detalles sobre su futuro, a pesar de que en las últimas semanas habían trascendido diferentes versiones sobre una eventual designación en un cargo diplomático.

“El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras. El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él”, dice un comunicado difundido desde la Oficina del Presidente.