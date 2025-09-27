Guillermo Francos pasó por el stand de Andalgalá en la FIT

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que se realiza en el predio de la Rural de Palermo, jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, visitó el stand de Andalgalá, donde fue recibido por autoridades locales y representantes del sector turístico de la “Perla del Oeste”.

Durante el recorrido, Francos se interiorizó sobre la amplia oferta turística del departamento, que este año vuelve a estar presente en el evento más importante de Latinoamérica para mostrar su riqueza cultural, gastronómica y paisajística.

La FIT 2025 reúne a más de 30 países y a todas las provincias argentinas, constituyéndose como una vidriera estratégica para mostrar la diversidad de propuestas turísticas que ofrece el país.