Guillermo Francos no cree estar en posición de ir a ningún otro lugar dentro del Estado

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó un nuevo rol dentro del gobierno nacional y afirmó: “Empecé siendo ministro del Interior y el Presidente me pidió que fuera Jefe de Gabinete. ¿Qué le puedo pedir? ¿Qué puede ser? ¿Qué me puede enloquecer? He cumplido un rol que yo creo que el Presidente valora. Y si él cree que esto tiene que generar algún cambio, lo hará. Pero no creo que esté en posición de ir a ningún otro lugar dentro del Estado”.

En ese sentido, explicó que mantiene una relación de confianza de larga data con el presidente Javier Milei y que nunca recibió comentarios sobre un posible reemplazo. “El Presidente nunca me hizo un comentario sobre esto. Yo sigo en mi cargo y sigo trabajando como todos los días”, aseguró Francos durante su entrevista a Radio La Red.

A su vez, Francos se refirió a la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) en las últimas elecciones legislativas, y destacó que este sistema, impulsado por el actual Gobierno tras años de estancamiento legislativo, permitió una mayor eficiencia y rapidez en el escrutinio, eliminando prácticas históricas como el robo de boletas y el uso de aparatos partidarios para manipular resultados. Según el ministro, la instrumentación de la BUP representó un avance sustancial en la calidad democrática, al reducir la posibilidad de fraudes y fortalecer la confianza en el proceso electoral.