Guillermo Francos le restó importancia al cuarto puesto que sacó La Libertad Avanza en Corrientes y aseguró que sabían que no tenían “chances”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le restó importancia al cuarto puesto que sacó La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes y aseguró que sabían que no tenían “chances”.

“Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo y no teníamos chances”, consideró Francos.

En declaraciones a Radio Rivadavia, afirmó que previo a los comicios “hubo una conversación pero no se llegó a un acuerdo” para una alianza con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

“Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés. Ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo”, resaltó Francos.

De acuerdo a lo que trascendió de esas negociaciones, el oficialismo nacional buscaba poner a un candidato y pintar de violeta la lista de Valdés, que finalmente se acercó a los gobernadores de Provincias Unidas.

“Claramente no esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego cargos provinciales y nosotros no tenemos fuerzas competitivas allí, distinto va a ser a nivel nacional”, subrayó el titular de ministros.

Según expresó Francos, en las elecciones del 26 de octubre “el espacio que responde a Milei va a tener un resultado ampliamente superior”.

“Con relación a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, pareciera que el peronismo-kirchnerismo-kicillofismo se creen dueños de la provincia, y cuando uno quiere ir a un municipio, hacen imposible la expresión de otras ideas”, se quejó el ministro tras los hechos de violencia en la localidad de Lomas de Zamora.