Guillermo Francos cruzó los “Che Milei” de Cristina Kirchner: “Son textos largos que aburren”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró hoy que el partido oficialista La Libertad Avanza es el espacio con más adhesión popular de cara a las elecciones de este año, y explicó que “si uno se guía por las encuestas, parecería que sí”. “Somos una fuerza política joven que tiene que formar estructura y esto lo está llevando adelante con mucho criterio Karina Milei. Somos una fuerza política pujante pero nueva, que crece con el reconocimiento que tiene el presidente (Javier) Milei en la opinión pública”, explicó.

Francos contó que Milei “conversa con algunos encuestadores y todas esas encuestas marcan una aceptación largamente positiva del Gobierno”, aunque aclaró: “Nosotros leemos encuestas que hablan más que de números de estados de la opinión pública, cómo la gente opina del Gobierno y cómo los afecta en su vida personal”.

En una entrevista con el programa “De una con Niembro” por Radio Colonia, Francos fue consultado sobre las versiones que hablan de que el Gobierno porteño de Jorge Macri estaría siendo asesorado por el consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, quien participó en la campaña electoral de Sergio Massa en los comicios de 2023. “Escuché esa versión, pero no puedo creer que sean tan tontos”, respondió y dijo que ese consultor fue el autor en 2023 de una “campaña negativa muy dura contra el actual Presidente, y me parece que no les fue muy bien, ¿no?”, ironizó.

Respecto de que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sea candidata este año, respondió con un escueto “No lo sé”, y más adelante agregó: “no tengo esa decisión concreta, hará lo que a ella le parezca, pero no es fácil reemplazar a una funcionaria que tiene tanta confianza para el presidente”.

Además, Francos criticó a la ex presidenta Cristina Kirchner por las publicaciones que escribe en tono irreverente hacia Milei en la red social X, una de las cuales fue posteada hoy bajo el encabezamiento de “Che Milei, te noto algo nervioso”.

“La verdad es que son textos largos que aburren, no sé si lo escribió ella o se lo escriben, pero es una forma de dirigirse al Presidente de la República que no corresponde”, señaló. “De todos modos, ha hecho muchas cosas que no corresponden en tantos años de su Gobierno, así que está acostumbrada,” dijo en tono irónico.