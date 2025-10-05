Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: ganó Russell y Colapinto terminó 16°

El británico de Mercedes dominó de principio a fin en las calles de Marina Bay y se quedó con una victoria contundente. Franco Colapinto ganó tres lugares en la largada, pero una temprana detención lo dejó en desventaja en la fase final de la carrera y finalizó en el 16° puesto.

Max Verstappen aguantó en el segundo puesto y recortó distancias en la pelea por el título. Lando Norris terminó tercero y Oscar Piastri, cuarto. Estos resultados le permitieron a McLaren consagrarse campeón del Campeonato de Constructores a falta de seis carreras. En 2024 había cortado una racha de 26 años sin coronarse y en 2025 replicó la conquista.

Colapinto consumó una largada espectacular: se lanzó por el sector interno, como en 2024, y escaló tres lugares para alcanzar la 13° posición. Después de mantenerse cerca de Liam Lawson, realizó una temprana detención (vuelta 15) en boxes para cambiar los blandos y poner medios.

Desde entonces, recortó notablemente las distancias de sus rivales, aunque tuvo que completar un extenso stint con gomas amarillas. Esto derivó en que pierda rendimiento en la fase final de la carrera y tenga que concretar una heroica defensa sobre sus perseguidores. Finalmente, con un Alpine que patinaba en prácticamente todas las curvas, perdió varias posiciones y cayó al 16° puesto. Pierre Gasly terminó último.