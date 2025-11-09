GP de Brasil: Franco Colapinto largará 18° en la carrera de este domingo

La Fórmula 1 sigue su paso por América y este fin de semana el turno es del Gran Premio de Brasil, en el clásico circuito de Interlagos, en San Pablo. Allí, Lando Norris volvió a demostrar su gran momento: el británico de McLaren se impuso en la carrera sprint del sábado y luego logró la pole position, consolidándose como el máximo favorito para la final.

A su lado en la primera fila partirá el joven Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren) ocuparán la segunda línea.

La gran sorpresa fue la eliminación de ambos Red Bull en la primera tanda de clasificación: Max Verstappen y Yuki Tsunoda quedaron 16° y 19°, algo que no ocurría con el tricampeón neerlandés desde Rusia 2021.

Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz también tuvieron una jornada complicada, quedando fuera en la Q2 y largando 11° y 15°, respectivamente.

En cuantos a los sudamericanos, Franco Colapinto pudo salir a pista tras el trabajo de sus mecánicos que repararon el Alpine luego del choque sufrido en la sprint, aunque solo logró ubicarse 18°. Quien no pudo participar fue Gabriel Bortoleto, tras su fuerte accidente al cierre de la carrera corta.

Horario de carrera: 14:00.

TV: Fox Sports y Disney Plus.