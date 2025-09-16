“Golpista”… “Pelotuda”: fuerte cruce entre las periodistas Nancy Pazos y Mariana Brey por política (Video)

Las periodistas Mariana Brey y Nancy Pazos protagonizaron un cruce fortísimo al aire en medio de un debate político por el mensaje en cadena nacional del presidente Javier Milei y la coyuntura que atraviesa el país.

El intercambio comenzó cuando Brey planteaba que existen críticas desmedidas al Poder Ejecutivo. A modo de ejemplo, aseguró que cuando el Gobierno levantó el cepo cambiario, la oposición planteó reparos sobre un salto futuro de la inflación que luego no se concretó.

“¿A costa de qué? ¿Por qué perdió las elecciones?“, interrumpió Pazos, lo que originó un debate en el programa ALaBarbarossa que se emite todas las mañanas por Telefe.

“A costa de qué, tenés que preguntarte”, insistió Pazos.

“Y a costa de qué va a ser, vos que hacés futurología, vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, en el 2027”, reaccionó Brey.

“Como supe quién iba perder las elecciones y como supe que iba a ganar Milei”, acotó Pazos.

En ese momento Brey, que suele defender las políticas de La Libertad Avanza y entrevistó a Milei hace 4 meses, acusó a la periodista política de formar parte de la dirigencia política opositora que pretende que el actual gobierno “no llegue a octubre”, en alusión a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Y remató: “De la oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato y eso es grave”.

Con gesto adusto, Pazos, que tiene una mirada crítica del Poder Ejecutivo, miró a su compañera y respondió: “No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo; acto seguido bancarme a esta pelotuda diciendo que soy golpista…”.

El insulto provocó la intervención de la conductora del programa, Georgina Barbarossa, de María Pía Shaw y de Analía Franchín -que había participado en el inicio de la conversación-, quienes intentaban calmar a sus compañeras para evitar que la discusión escalara.

“Me dijo golpista y vos te lo bancaste, yo le dije pelotuda y me decís que no”, se quejó Pazos.