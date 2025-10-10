Gobernadores de “Provincias Unidas” se reunieron en Jujuy

Como se había anunciado, gobernadores opositores que conforman Provincias Unidas se reunieron este jueves en Jujuy, a dos semanas de las elecciones legislativas, en el marco de una serie de encuentros semanales de carácter electoral.

De la jornada participaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y el anfitrión Carlos Sadir (Jujuy).

La mayoría de los mandatarios arribaron a Jujuy a última hora del miércoles y esta mañana visitaron al Parque Solar El Pongo y la Zona Franca de Perico, dos polos estratégicos del desarrollo productivo jujeño vinculados a la energía renovable y el comercio internacional. Luego mantuvieron un encuentro con empresarios del sector minero para analizar inversiones en materia energética, infraestructura y avanzar en acuerdos de cooperación entre provincias.

De las actividades también participaron Juan Schiaretti, exgobernador cordobés y candidato a diputado nacional, y Juan Pablo Valdés, gobernador electo de Corrientes. Ninguno de los presentes supo explicar la ausencia del mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal.

¿Qué dicen desde el sector político?

Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba, participó de la agenda política y durante su paso por Perico reclamó que la obra del Corredor Bioceánico debería ser afrontada por el gobierno nacional. Denunció que justamente la gestión de Javier Milei no prioriza este trabajo estratégico

Además, criticó la quita de recursos a provincias y municipios, lo que afectó a sectores como educación, salud y obra pública. Cuestionó el maltrato que han recibido jubilados, universidades y discapacitados.

Por último destacó los trabajos realizados en avances de energía y minería en territorio jujeño.

Presencia del Corredor Bioceánico

Mauricio Soria, alcalde de Iquique (Chile), hizo mención al impacto del Corredor Bioceánico y lo que representa la unificación entre economías, señalando que significa tener conexión con países asiáticos, entre ellos China.

También señaló de que vio algunas similitudes entre Jujuy e Iquique.

Sacha Razmilic, alcalde de Antofagasta(Chile), comentó el trabajo que realizan en el corredor y el movimiento que puede generar hoy para toda la zona.

También habla sobre turismo y cómo se puede avanzar en ello.