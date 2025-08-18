Glencore presentó adhesión al RIGI para invertir US$4.000 millones en Catamarca

La empresa Glencore solicitó la adhesión de sus proyectos de cobre en la Argentina al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), entre ellos Agua Rica, en Catamarca, y El Pachón, en San Juan. La compañía anunció que prevé una inversión de US$13.500 millones en la próxima década: US$4.000 millones para Agua Rica y US$9.500 millones para El Pachón (Fase 1).

Según la empresa, ambos proyectos podrían generar más de 10.000 empleos directos en la etapa de construcción y otros 2.500 en la fase operativa. Una vez aprobada la adhesión, contarán con un marco de inversión estable y de largo plazo, además de mayor seguridad jurídica para los capitales extranjeros.

“El RIGI ha transformado el panorama de la inversión en Argentina y es un catalizador clave para atraer capital extranjero”, destacó Gary Nagle, CEO global de Glencore, quien subrayó que la presentación “refuerza el compromiso de larga data con el país, donde la compañía invierte desde hace más de dos décadas”.

Por su parte, Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, aseguró que el régimen “es una plataforma clave para el desarrollo de los recursos naturales” y expresó confianza en que el sector minero “puede contribuir sustancialmente a la economía argentina y posicionar al país como uno de los principales productores de cobre del mundo”.

Los proyectos

El proyecto Agua Rica es un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno en Catamarca, con recursos minerales estimados en 1.200 millones de toneladas. El mineral será procesado en las instalaciones de Alumbrera, a 35 km, bajo el proyecto integrado MARA.

En tanto, El Pachón, ubicado en San Juan, cuenta con recursos minerales de 6.000 millones de toneladas de cobre y molibdeno, con leyes promedio de 0,43% de cobre.