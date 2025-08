Ginecólogo amenazó con “pegarle un tiro” al novio de su ex, una profesora

Un médico ginecólogo fue detenido, anoche, luego de intentar golpear a su ex pareja, una profesora de Educación Especial y amenazar con asesinar “de un tiro” a su nuevo novio, tras un incidente con la hija que tienen en común. La medida fue solicitada por la Dra. Lucía González Farías —fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar— luego de que la educadora se presentó ante los efectivos de la Comisaría Nº 1 de la Mujer y la Familia.

Fuentes judiciales y policiales informaron que cerca de las 18.30, la víctima —de 32 años— manifestó ante los efectivos que su ex pareja intentó agredirla físicamente y luego le envió audios con amenazas. Según consta en la denuncia de la profesional, está separada del acusado —un médico de 49 años, de quien se preserva la identidad para resguardar a su hija menor de edad— desde hace tres años. Ante la policía, la profesora manifestó que fruto de su relación sentimental tuvieron una hija —hoy de 6 años— pero el vínculo se cortó debido a la violencia física y psicológica que recibía por parte del profesional de la salud.

Sobre el hecho, explicó que minutos antes de su arribo a la dependencia policial, se había dirigido a la casa del médico —en el barrio Centro— para buscar a su hija ya que cuando llamó por teléfono a la menor notó que su ex pareja estaba alcoholizada. La profesora trataba de pactar con la niña el horario para retirarla —ya que este fin de semana tenía que estar con su padre— cuando escuchó que su ex comenzó a gritar: “Tu madre no te va buscar más, está putarranqueando y lo quiere más al novio que a vos”. Ante los dichos del sujeto la menor comenzó a llorar por lo que ella fue a buscarla. Cuando llegó a la vivienda de su ex —sobre pasaje Sargento Cabral— notó que el acusado había subido a la menor a su auto para llevársela.

En ese momento ella abrió la puerta del rodado e hizo descender a su hija. Ahí el profesional de la salud le lanzó un “manotazo” para propinarle un golpe de puño, pero ella logró correrse. De inmediato se subió a la camioneta de su novio y se retiró del inmueble con la menor. A los pocos minutos comenzó a recibir mensajes del médico —a través de la aplicación de whastapp— donde le decía: “Le voy pegar un tiro a tu novio y después me voy a suicidar”. El galeno la acusaba de haberlo “llevado al límite”, expresándole además que enviaría a integrantes de la barrabrava de Central Córdoba para que mataran a su novio. La profesora manifestó que no es la primera vez que su ex pareja la amenaza. Sosteniendo además que teme por la integridad de su novio, y pide que su hija no tenga contacto con el acusado ya que la menor no lo quiere ver.

Consultada sobre la posibilidad de que su ex tenga armas la docente manifestó que desconocía. Ante los uniformados la mujer reveló que el día 7 de julio, su ex ya la había amenazado de muerte, pero que nunca realizó la denuncia porque él le manifestó que si lo hacía no le pasaría más el dinero de la cuota alimentaria y le quitaría el auto que ella utiliza para trasladarse con la menor. Cuando los uniformados alertaron a la Dra. González Farías sobre lo ocurrido, ésta solicitó a la jueza de Género —Dra. Cecilia Laportilla— una orden de allanamiento y detención para el acusado. Con autorización judicial, los efectivos arribaron a la vivienda y lograron apresar al profesional médico. Además, requisaron detalladamente el inmueble, pero no hallaron armas de fuego.

Fuente: El Liberal