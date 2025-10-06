Gildo Insfrán difundió una foto junto a Victoria Villarruel en un acto por el aniversario del ataque de Montoneros en Formosa

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, participó este domingo de un acto en Formosa junto al gobernador ultrakirchnerista, Gildo Insfrán, en el marco del 50° aniversario del ataque de Montoneros a un cuartel militar en aquella provincia.

La titular del Senado hizo mención a la fecha y a la conmemoración del hecho en sus redes sociales, pero sin publicar imagen alguna junto al mandatario provincial, quien contrariamente, sí hizo públicas las fotos del evento.

De las tres fotos que el gobernador ultrakirchnerista compartió en sus redes sociales, en dos se lo ve junto a la vicegobernadora. En una aparecen juntos en el palco principal en primer plano, mientras que en otra se los retrató más alejados, mientras miran el desfile de fuerzas de seguridad.

La visita de Villarruel a la provincia norteña, gobernada desde hace tres décadas por Insfrán, se da a la par de que el Gobierno enfrenta la renuncia de José Luis Espert a su candidatura para diputado, envuelto en un escándalo por haber recibido 200.000 dólares de Fred Machado, empresario investigado en Estados Unidos por presunta relación con el narcotráfico.

Desde el Gobierno no dejaron pasar la oportunidad para renovar sus críticas contra la vicepresidenta, cuya relación con Milei se encuentra completamente quebrada por iniciativa del Presidente.

“Villarruel de “alta política” con Insfrán. Más traición al electorado de LLA difícil encontrarr”, escribió en su cuenta de X el cineasta de Milei, Santiago Oria.

Insfrán publicó un mensaje en sus redes sociales bajo el título “Día del Héroe Formoseño”, en el que, sin nombrar a Villarruel contó: “Participamos del acto oficial por el Día del Héroe Formoseño, en el 50° aniversario de aquella defensa heroica del Regimiento de Infantería Monte 29. Nuestro más sentido homenaje a los soldados y policías que participaron de aquella jornada, ofrendando su vida en cumplimiento del deber”.

Por su parte, la vicepresidenta hizo una publicación en la red social X en la que no hizo referencia a su participación en el acto, pero sí a lo sucedido el 5 de octubre de 1975.

“Un día como hoy en 1975, la organización terrorista Montoneros atacaba el Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, secuestraba un avión en vuelo de Aerolíneas y tomaba el aeropuerto El Pucú de Formosa con el objetivo de sembrar terror y muerte durante un gobierno constitucional”, inició su posteo.

El mismo contó además con una imagen de soldados y sobreimpresa la fecha y una referencia a aquellos hechos.

Luego, como parte del texto de la publicación añadió: “En el Regimiento había jóvenes conscriptos, oficiales y suboficiales que en un domingo durante la siesta formoseña fueron atacados con alevosía y premeditación, pese a lo cual defendieron con heroísmo su unidad militar”.

Y finalizó: “A 50 años de aquel ataque, mi recuerdo y respeto a los héroes caídos, a sus familias y a todos los que ofrendaron su vida en cumplimiento del deber. En este importante aniversario me uno al “Día del Soldado Formoseño” para rendir homenaje a los valientes hijos de esta provincia”.