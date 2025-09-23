Gestión Turística Sustentable en Catamarca: nuevos egresados en Santa María

En la ciudad de Santa María, se realizó la entrega de certificados a 20 egresados de la Diplomatura en Gestión Turística Sustentable, provenientes de las localidades de San José y Santa María. Estos se suman a los 15 egresados de Fiambalá que recibieron su certificación a inicios de septiembre.

La propuesta académica, dictada por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA, estuvo orientada a la formación integral en planificación, gestión y desarrollo de actividades turísticas con enfoque en el cuidado del ambiente, la preservación de la cultura local y el fortalecimiento del bienestar de las comunidades.

La Diplomatura contó con la coordinación de la Secretaría de Extensión Universitaria y el acompañamiento de las municipalidades de San José y Santa María, articulación que permitió acercar esta propuesta de formación a los territorios.

“Nosotros tenemos, como universidad pública, la concepción de que debemos transferir ese conocimiento a la sociedad y, sobre todo, a los sectores más postergados. Ya he dicho de las enormes brechas que hay, ya sea educativas, económicas y sociales, con respecto a la capital y el interior. Entonces hemos decidido que la Facultad salga efectivamente al interior”, expresó el d Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración CPN Alfredo Lazarte.

El acto de colación estuvo encabezado por el mencionado Decano junto al intendente de San José, José Antonio Gómez y la intendenta de Santa María, Erica Inga.