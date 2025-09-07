Gendarmería decomisó 529 kilos de marihuana tras efectuar tareas de patrullaje

Personal de la Fuerza detectó la droga en un camino secundario de la Ruta Nacional N° 12, distante a tres kilómetros del Control Fijo Urugua-í.

Efectivos del Escuadrón 13 “Iguazú” llevaban a cabo tareas de patrullaje motorizado y pedestre en inmediaciones del Lago Urugua-i, cuando observaron una pick-up sobre un camino terrado que circulaba a alta velocidad, sin lograr alcanzarla.

Ante este hecho, Unidades destacadas de la Fuerza realizaron un amplio rastrillaje de la zona, logrando junto al can detector de narcóticos el hallazgo de 30 bultos que contenían una sustancia vegetal.

Por motivos de seguridad y la situación climática adversa, los funcionarios trasladaron el procedimiento al Escuadrón; allí ante la presencia de testigos, se realizó el pesaje correspondiente. Logrando el decomiso de 529 kilos 9 gramos de “cannabis sativa”.

Intervinieron en este hecho el Juzgado y Fiscalía Federal de Iguazú.