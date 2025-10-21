Gendarme pidió al padre de una chica de 15 años para ser su “novio” y días después la llevó sin autorización a un camping junto a una niña de 11

El procedimiento se realizó durante un patrullaje nocturno. El vehículo que conducía tenía una denuncia de venta. La Justicia analiza las circunstancias del caso. En horas de la noche del jueves 18 de septiembre, personal de la Sección Panambí del Escuadrón 9 Oberá realizaba un patrullaje por la zona del Camping Municipal Puerto Panambí cuando procedió al control de un vehículo Ford Ecosport. Al verificar la documentación, constataron que el rodado tenía una denuncia de venta conforme al artículo 27 del Régimen Jurídico del Automotor.

En el interior del vehículo se encontraba un efectivo de Gendarmería Nacional junto a dos menores de 15 y 11 años. El hombre se identificó como Sargento Primero Luis Alfredo M. y explicó que las adolescentes eran sus primas y que todos eran oriundos de Puerto Panambí.

Sin embargo, al ser entrevistadas por el personal interviniente, las menores indicaron que no existía parentesco entre ellas y el gendarme. Ante esta situación, los efectivos se trasladaron al domicilio de los progenitores de una de las jóvenes, donde fueron recibidos por César Alfredo S. El hombre confirmó conocer a Luis M. desde hacía aproximadamente dos semanas y señaló que éste le había pedido autorización para ser novio de su hija menor, solicitud que rechazó, permitiendo únicamente una relación de amistad, según consta el informe policial.

César S. relató que el 17 de septiembre, alrededor de las 9:00, había autorizado al gendarme Luis M. a llevar a su hija de paseo a la localidad de Mojón Grande, regresando por la noche. Agregó que desconocía que al día siguiente ambos se encontraban en el camping junto a la otra menor.

Fuentes consultadas indicaron que Luis M., quien sería oriundo de Buenos Aires y reside actualmente en Misiones, fue separado provisoriamente de la fuerza mientras se sustancia la investigación judicial.

Por estas horas Interviene el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá.