Gallardo: efectividad del 57% en sus primeros 33 partidos, lejos de su propio arranque en 2014 y del de Demichelis en 2023

Marcelo Gallardo atraviesa el momento más difícil desde que está al mando de River Plate. Tras siete meses de gestión, el Millonario no logró encontrar el camino para alcanzar los resultados que respalden el esperado éxito bajo su conducción. La reciente derrota ante Talleres por la Supercopa Internacional expuso un equipo sin la histórica identidad del Muñeco, sumando un nuevo golpe en un proceso que aún no encuentra estabilidad.

Los números de este arranque evidencian el contraste con su primer ciclo en River y con el inicio de la etapa de Martín Demichelis. En 33 partidos dirigidos en esta segunda etapa, el DT de 49 años obtuvo apenas el 57% de los puntos, con 14 triunfos, 14 empates y 5 derrotas, sin títulos en sus vitrinas.

La diferencia con su primer período en el club es notoria: en la misma cantidad de encuentros en 2014, había conseguido el 72% de efectividad, con 20 victorias, 11 empates y solo 2 derrotas, sumando además la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana (el partido 34 fue el que lo coronó campeón, ganando los dos cotejos por 1-0 de la serie contra San Lorenzo).

Incluso la primera parte del ciclo de Martín Demichelis presenta un saldo favorable en comparación con la actualidad de River. Durante el primer semestre de 2023, el equipo logró la Liga Profesional y alcanzó un 74% de efectividad en los primeros 33 partidos, con 23 triunfos, 4 empates y 6 caídas.

El primer proceso de Gallardo comenzó el 27 julio del 2014 con un empate 0-0 con Ferro, que derivó en un triunfo 6-5 por penales en la Copa Argentina. Desde allí generó un invicto que luego de 14 partidos tuvo su primer tropiezo cuando fue eliminado por penales por Rosario Central de la Copa Argentina tras igualar 0-0 en octubre de ese año. Sin embargo, la primera derrota en tiempo regular del ciclo llegaría en su 24ª presentación: cayó contra Estudiantes de La Plata en el Monumental 1-0 por la fecha 14 de la Liga Profesional.

Durante ese lapso, el Millonario tuvo 15 triunfos y 8 empates contabilizando el torneo local, la Copa Argentina y la Sudamericana. Con un detalle, tres de esas igualdades fueron con un 0-0 en el tiempo regular de la Copa Argentina: venció por penales a Ferro y Colón, pero fue eliminado por el Canalla en los cuartos de final de esa edición.

La otra caída que sufrió en esas primeras 33 apariciones como DT de River fue el 23 de noviembre de ese año por la 17ª fecha del torneo local contra Racing en el Cilindro de Avellaneda por 1-0: la Academia terminaría siendo campeón del certamen y el Millonario se ubicó segundo en la tabla.

Sin embargo, en los primeros 33 juegos al mando del club de Núñez, el Muñeco se colgó la medalla de campeón de la Copa Sudamericana luego de eliminar a Boca Juniors en semifinales y de vencer a Atlético Nacional en la final. Terminó invicto en los tres Superclásicos de ese lapso: empató 1-1 por la Liga Profesional en el Monumental, igualó sin goles en la ida de la semifinales de la Sudamericana y lo superó 1-0 como local con el tanto de Leonardo Pisculichi.

El trabajo de Micho comenzó oficialmente el 28 de enero del 2023 con una victoria 2-0 sobre Central Córdoba en Santiago del Estero por el torneo local. El inicio de su camino tuvo el contraste de firmar dos derrotas en las primeras seis apariciones, pero el equipo encontró la fórmula del éxito y finalmente encadenó nueve triunfos en once juegos. El DT tuvo otro desafío inmediato porque sufrió dos dolorosas caídas por el Grupo D de la Copa Libertadores ante The Strongest (3-1) en Bolivia y contra Fluminense (5-1) en Brasil.

Sin embargo, sacó adelante su participación en el torneo internacional y se clasificó a octavos de final en la segunda ubicación de la zona con la misma cantidad de puntos que Fluminense pero con peor diferencia de gol. Demichelis cumplió su 33° partido oficial al mando del Millonario con un título: venció 3-1 a Estudiantes de La Plata por la 25ª fecha de la Liga Profesional y levantó la corona de campeón dos jornadas antes del final del certamen. Entremedio, sumó los tres puntos del Superclásico con un triunfo 1-0 sobre Boca en el Monumental.

Más allá de las estadísticas, el funcionamiento del equipo es otro punto crítico. River no logra imponer condiciones en los partidos clave, muestra una alarmante falta de generación de juego y carece de respuestas futbolísticas cuando se encuentra en desventaja. La fuerte inversión de varios millones de dólares en refuerzos aún no se traduce en resultados, y las decisiones de Gallardo respecto a la elección de jugadores y cambios tácticos comienzan a ser cuestionadas.

Desde su vuelta, el oriundo de Merlo tuvo dos ventanas de transferencias, en las que decidió apostar fuerte; aunque sin resultados. Aunque una primera tanda arribó bajo la supervisión de Micho, con el visto bueno de Gallardo se firmó a Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Maximiliano Meza. Luego, en este inicio de año, River Plate acordó los desembarcos de Giuliano Galoppo, Matías Rojas, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Sebastián Driussi y Gonzalo Tapia (en los próximos días se podría añadir el colombiano Kevin Castaño).

El entrenador ha admitido la necesidad de un cambio de rumbo. Con la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes como principales objetivos en el horizonte, el margen de error se reduce y el desafío es recuperar la esencia de un equipo que, hasta el momento, no ha estado a la altura de lo invertido. Gallardo, que atraviesa su momento más crítico en el club, busca una reacción para evitar que su segunda etapa termine muy lejos del legado que construyó en la primera.

“El inicio de año es inesperado, a esta altura esperábamos tener una soltura y una energía futbolística diferente. Habrá que seguir insistiendo. Tenemos que atravesar este momento. Estamos a tiempo, para tener la representatividad que le tenemos que ofrecer a nuestra gente. Vamos a tener esa personalidad para reponernos de este mal arranque, que es adverso, pero nada que no se puede cambiar para torcer este rumbo negativo con relación al juego”, declaró el Muñeco tras la reciente caída contra la T en Asunción.

Durante su discurso, el entrenador dejó entrever que se avizoran tiempos de cambio: “Poner excusas no está en nuestro vocabulario. ¿Hay algo de representatividad? No, la verdad que no. ¿Nos falta mostrar otra cara de acuerdo a lo que nos identifica? Y sí. Después veremos cuáles son los nombres para tratar de exigir lo que estamos acostumbrados. Estamos en la búsqueda, no hemos sido constantes. Claramente hay un grado de responsabilidad, pero nada que no pueda asimilar y reconocer”.

Vale recordar que esta no es la primera crisis que afronta Gallardo con el buzo de DT de River Plate. En su primer ciclo también tuvo que superar algunas pruebas. Una fue al inicio del 2018, cuando el Millonario acumuló una serie de malos resultados en la Superliga, dejando al equipo en el puesto 20 de la tabla y en riesgo de quedarse sin competencias internacionales en 2019. Sin embargo, la historia terminó inmejorable: levantó la Copa Libertadores frente a su clásico rival Boca Juniors en el Santiago Bernabéu.

Otro momento complicado fue el inicio de la Copa Libertadores 2015, cuando River, pese a ser uno de los favoritos tras ganar la Sudamericana en 2014, sufrió una primera fase irregular y solo logró clasificar a octavos de final en el último lugar disponible, con una victoria, cuatro empates y una derrota. Sin embargo, tras eliminar al Xeneize todo se encaminó y terminó consagrándose campeón. Un duro golpe se vivió en 2016, cuando River quedó eliminado en octavos de la Libertadores ante Independiente del Valle.

El próximo desafío para River Plate será este domingo, desde las 19.15 en el Estadio Mas Monumental, ante Atlético Tucumán por la novena jornada del Torneo Apertura de la Copa de la Liga. El Millonario, con 15 puntos, es uno de los escoltas de Independiente, Rosario Central y San Lorenzo en la Zona B.