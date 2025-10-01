Furor en Chile por una figura juvenil “argentina” de la Sub 20 de la Roja en el Mundial

Lautaro Millán fue uno de los mejores jugadores de la Roja en el debut de la Sub 20 en el Mundial y mostró su lado chileno.

Mucho revuelo hubo en Argentina cuando Lautaro Millán decidió jugar por la selección chilena Sub 20 el Mundial de la categoría que se está realizando en nuestro país.

El talentoso volante de 20 años, formado en la cantera de Independiente, hizo el primer gol para la Roja en este certamen ante Nueva Zelanda y señaló que se acordó de su padre, que es chileno.

“Cuando hice el gol pensé en mi viejo, que debe estar en la casa llorando. Gracias a él estoy acá, así que se lo dedico a él, manifestó luego del partido ante la prensa.

El mensaje de Millán a sus compañeros de Chile

Sin embargo fue más allá. En las últimas horas usó sus redes sociales para dejar en claro que, a pesar de haberse formado en Argentina, siente la camiseta de Chile como si hubiese nacido en nuestro país.

“Contento por empezar de la mejor manera el mundial. ¡Vamos todos juntos!”, manifestó el nuevo 14 de la Roja, que abre esperanza para el ansiado recambio que busca el fútbol chileno.

De todas maneras hay que dejar claro que Lautaro Millán aún puede jugar por la selección adulta de Argentina. La FIFA permite que un jugador integre una selección juvenil y luego juegue por otro país en la adulta.

Eso sí, en caso de debutar por Chile en un partido Clase A por la adulta ya no habrá vuelta atrás: ahí debería jugar para siempre por la Roja. Una decisión que será muy importante en su vida.