Funcionario de Seguridad dice el audio de Spagnuolo está “armado y compaginado” y como prueba “es inválida”

El director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, sostuvo hoy que el audio atribuido al ex titular de la Agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo en el que estaría hablando de supuestas coimas “está claramente armado y compaginado”, por lo que “es una prueba inválida”.

“El audio atribuido a Diego Spagnuolo está claramente armado y compaginado y -de ser real- ha sido obtenido ilícitamente. Por lo tanto, es una prueba inválida”, escribió el funcionario del área de Patricia Bullrich en su cuenta de la red social X.

Y agregó: “Toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula”.

De esta forma, Soto es el primer integrante del Gobierno que salió a plantear que el audio de Spagnuolo no es cien por ciento real y lo hizo luego del discurso del presidente Javier Milei en la Corporación América, donde no hizo referencias a la polémica en la ANDIS.