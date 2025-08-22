Fuerte temblor en La Rioja se percibió en parte de Catamarca

Los riojanos se vieron sorprendidos en horas de la tarde de este viernes por un fuerte temblor de magnitud 5.3 y profundidad de 10 km, que generó preocupación en la provincia.

Según informó el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica):

Hora local: 17:42:26

Hora GMT: 20:42:26

Epicentro: 122 km al SO de La Rioja | 161 km al NE de San Juan | 33 km al N de Villa San Agustín

Magnitud: 5.3

Profundidad: 10 km

El movimiento sísmico se sintió en gran parte del territorio riojano y generó alerta entre los vecinos, quienes reportaron el temblor en sus hogares y trabajos. Las autoridades recomiendan mantener la calma y estar atentos a posibles réplicas.