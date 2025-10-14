Radio TV Valle Viejo
Fuerte respaldo de Trump a Milei, pero aclarando que la ayuda económica depende de quién gane las elecciones

El presidente Donald Trump habló ante los medios mientras se llevó a cabo el principio de la reunión de trabajo con Javier Milei. Allí, destacó la labor económica del Gobierno y reiteró su apoyo para el el mandatario argentino.

La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”, dijo Trump en un pasaje de la conferencia a la que accedieron los medios.

Por otro lado, también participó el secretario del Tesoro, Scott Bessent y explicó los motivos del swap con Argentina: “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”.

Y Trump replicó: “Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien”.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, expreso en otro tramo mientras respondía preguntas.

Por otro lado, Milei también aprovechó para felicitar al mandatario norteamericano tras lograr el acuerdo de paz entre Israel y Hamas. “Muchas gracias, me siento muy honrado. Muy especialmente en este momento que gracias a su liderazgo ha logrado la paz en medio oriente. No solo este gran logro, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos. Gracias por entender la amenaza del socialismo en el siglo XXI. Agradecer el enorme trabajo que ha hecho el secretario (Scott) Bessent por los problemas de liquidez tras los ataques opositores que hemos sufrido. Muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre”, dijo.

“Tu carrera fue extraordinaria. La gente en Argentina me quiere, mucha gente me quiere”, completó el mandatario norteamericano.

Por último, Milei le entregó una plaqueta con una letra que destacó el acuerdo de paz en Medio Oriente.

    El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibieron a autoridades de la empresa ECOGAS para analizar los proyectos que tiene la compañía para expandir el servicio en Catamarca. Estuvieron presentes Natalia Rivero, gerente General de ECOGAS; Eduardo Mántaras, gerente de Ingeniería; Pablo Fabre, gerente de Centros Operativos, y…

    El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que la inflación de septiembre de 2025 fue del 2,1%.  Pero hubo rubros que superaron el 3%, como vivienda, agua, electricidad y combustibles, alquileres y educación, los servicios claves que consume la clase media, el sector más golpeado por las políticas aplicadas por la administración de Javier Milei…

    Personal de calle de la Seccional Octava llegó hasta un descampado existente en la esquina de los pasajes San Cayetano y Tacuarí, donde recuperaron tres (03) ventiladores de pie, un (01) bidet blanco, dos (02) rollos de membrana y dos (02) bicicletas rodados N° 16 y N° 20, que fueron denunciados por una mujer de 33 años de…

    El presidente Donald Trump habló ante los medios mientras se llevó a cabo el principio de la reunión de trabajo con Javier Milei. Allí, destacó la labor económica del Gobierno y reiteró su apoyo para el el mandatario argentino. “La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor…

    El Ministerio de Minería dijo presente en la Expo Carreras 2025, organizada por el IES Andalgalá y destinada a estudiantes de 6º y 7º año de escuelas secundarias. A través del Centro de Control Minero Ambiental, el organismo participó con su Laboratorio Móvil, brindando información sobre la actividad minera y mostrando parte del trabajo que…

    La cámara de seguridad de una estación de servicio en San Salvador, Entre Ríos, registró que el miércoles 8 de octubre a las 03.00hs Pablo Laurta cargó nafta en el vehículo de Martín Sebastián Palacio, lo que confirma que el acusado del doble femicidio en Córdoba mató al remisero tiempo antes.  Conforme al video, se constata…

