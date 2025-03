Fueron desvinculados los controladores aéreos tras la demora por el aterrizaje en Santa Fe

Un avión de Aerolíneas Argentinas sobrevoló la ciudad de Santa Fe durante casi una hora sin poder aterrizar en el aeropuerto de Sauce Viejo debido a problemas de comunicación con la Torre de Control. Confirmó qué sucederá los controladores aéreos.

Según un comunicado de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), el incidente involucró al vuelo ARG1724 de Aerolíneas Argentinas, matrícula LV-CHQ, que cubría la ruta entre Aeroparque Jorge Newbery y Sauce Viejo en la mañana del jueves.

“La aeronave se vio obligada a permanecer en el aire en proximidad del aeropuerto santafesino debido a la falta de comunicación con la Torre de Control”, confirmó el comunicado. Sin embargo, la empresa aclaró que el avión estuvo en contacto en todo momento con el Centro de Control de Área de Ezeiza y la torre de control del aeropuerto de Paraná, por lo que la seguridad operativa estuvo garantizada.

A pesar de la situación, el vuelo se desarrolló con normalidad, aunque sin poder aterrizar en el aeropuerto de Sauce Viejo. EANA calificó el incidente como “grave” y tomó medidas inmediatas en relación con el personal responsable del control del tránsito aéreo en ese momento.

El comunicado de EANA tras el incidente.

“Se inició una investigación de manera inmediata, con los sumarios pertinentes, y se aplicarán las sanciones necesarias para evitar que esta situación se repita”, indicó el organismo. Mientras tanto, apartó a todo el personal involucrado hasta la conclusión de la investigación.

De acuerdo con información trascendida, el controlador aéreo que debía estar en su puesto no se encontraba activo, aunque aún no se ha brindado una explicación oficial sobre su ausencia ni por qué no fue reemplazado.

Desde Aerolíneas Argentinas indicaron que fueron informados de la falta de operatividad de la torre de Sauce Viejo cuando el avión ya estaba en vuelo. Ante esto, el comandante de la aeronave decidió permanecer sobre Santa Fe, ya que contaba con suficiente combustible, en lugar de regresar a Aeroparque, lo que hubiera generado inconvenientes para los pasajeros.