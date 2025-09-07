Fueron a votar y terminaron presos dos hombres buscados por la Justicia

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó a través de sus redes sociales que la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un delincuente que fue a votar. La captura tuvo lugar en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Según trascendió, el delincuente tenía un pedido de captura vigente por robo agravado, en modalidad “piratas del asfalto”.

“Mientras otros esconden y defienden delincuentes, nosotros los metemos presos”, publicó la ministra en su cuenta de X. Y sentenció: “En esta Argentina, el que las hace, las paga”.

En otro caso, la DDI de Quilmes detuvo a un delincuente que fue a votar a la Escuela Nº 42, ubicada en la calle 806. Se trata de un hombre que tenía pedido de captura por abuso sexual.