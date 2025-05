Fue víctima de “viudas negras” y hace 20 días que no puede caminar

Esto pasa en Jujuy. Yolanda Llampa es hermana de Lisandro, ambos de la ciudad de Palpalá. Quiso hacer público su caso para generar conciencia y pedir avances en la investigación. Resulta que el hombre fue a un boliche el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, y allí habría sido víctima de “ viudas negras ”. Personas desconocidas lo habrían empastillado y dejado inconsciente, siendo encontrado recién en horas de la mañana tirado en un baldío. Hoy, a 20 días de lo ocurrido, el damnificado sigue internado, con tratamientos e incluso sin poder caminar.

El relato:

“Queríamos dar a conocer la situación que le pasó a mi hermano hace 20 días ya, el Día del Trabajador, él fue a un boliche llamado El Coliseo, como toda persona que quería distraerse el Día del Trabajador, donde fue víctima de estas llamadas viudas negras que le suministraron sin su consentimiento algún tipo de pastilla o algún tipo de drogas, donde mi hermano entra en total estado de inconsciencia. El SAME es alertado a las 9 de la mañana de la situación, ellos se acercan, encuentran a mi hermano tirado ahí, en total estado de inconsciencia, algunos dicen que estaba convulsionando. Lo llevan al hospital Snopek, después lo derivan al hospital Pablo Soria, donde mi hermano recupera la conciencia y bueno, donde comenta sus datos y la dirección de la casa de mi mamá”.

“En los primeros días, en las primeras horas, él pierde todos sus movimientos de su cuerpo y el control de su cuerpo. Nosotros pensamos que a medida que va pasando las horas o los días iba a recuperar el movimiento de su cuerpo pero no. Si bien hubo un avance está evolucionando lentamente hoy puede mover sus brazos y recuperó la fuerza de sus manos puede sentarse, pero aún no puede pararse ni caminar. Así que queremos hacer un llamado a la sociedad, a la conciencia, de que estos casos están pasando mucho y que no se dan a conocer, quizás por la vergüenza que tienen las víctimas. Nosotros hace 20 días que estamos con esto y hemos escuchado otros casos”.

“La doctora que lo está atendiendo dice que ya descartaron un daño neurológico y también un daño estructural. Ellos hicieron una tomografía computada donde la parte estructural está bien, no hay lesiones, pero todavía ella no entiende por qué él no puede pararse, no puede caminar. Hay un estudio que todavía le falta hacer, que también tenemos ese problema con la obra social, porque él hace un año y medio trabajaba en una empresa, donde tenía una obra social, pero él dejó de trabajar hace un año y medio y todavía no le dan de baja. Y estamos en eso de que ellos nos dicen que sí está de baja, pero en su negatividad sale que está de alta. Y la doctora no puede hacer ese estudio porque dice que la obra social se haga cargo y la obra social dice que ya no está de alta pero no nos quiere dar ese papel de baja y ahí está como estancado su tratamiento”.

“Él sigue internado en el hospital. Ahí están haciendo los estudios, están haciendo kinesiología todos los días. Se está recuperando lentamente, pero aún no ha podido recuperar totalmente la movilidad de sus piernas. Ojalá, nosotros pedimos a Dios que mi hermano vuelva a caminar, que vuelva a ser la persona sana y fuerte que ha sido siempre, y ahora verse postrado en esa cama es muy triste. Y bueno, la persona que hizo esto sepa que hizo un daño tremendo a mi familia, a mis padres que son adultos mayores que están sufriendo y que le afectó en su salud. Y de ver que mi hermano, como le digo, era sano, era una persona fuerte y ahora verlo así”.

“Nosotros hicimos la denuncia el primero de mayo en la Brigada de Investigaciones. Ellos ya elevaron esa denuncia a la jurisdicción de ese lugar, o sea, a la Comisaría 62. Hoy tenemos una cita con la ayudante del fiscal que lleva su caso para que ella nos diga cómo va el avance de la investigación”.