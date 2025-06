“Fue un descuido, una desgracia”, dijo el policía Franco Ávalos en el juicio por matar a su compañero Oscar Ramírez en Catamarca

Este lunes, entre algunos sollozos, el policía Franco Ávalos habló ante el jurado popular que deberá determinar si es culpable de haber causado intencionalmente la muerte de su compañero Oscar Ramírez, en la guardia de Infantería de la Policía de Catamarca.

Ávalos destacó que Oscar era su amigo, y que se trató de un hecho accidental el disparo que terminó con su vida: “Quiero agradecer a la familia también, sé que es muy difícil que me perdonen, porque no me van a perdonar. Sé que es grandísimo todo lo que han sufrido, que hoy están sufriendo, pero yo también estoy sufriendo, está sufriendo mi familia, un descuido, una desgracia, terminó en un… un trágico resultado, que hoy me duele en el alma, fue el peor sueño de mi vida, no se lo deseo a nadie pasar por lo que pasé, vivir con la imagen de todos todos los días, cómo estaba sentado, es de mi amigo, no tenía motivos por qué matarlo, causarles el daño que les hice. Sé que dejé una familia sin un padre, sin un hijo, sin un hermano, yo también hace unos años perdí a mi hermana, mi hermana tenía dos sobrinas”.

En la parte final insistió en que no fue intencional: “Nunca fue mi intención causar el daño a nadie, no soy un asesino, no lo soy, sí me hago cargo, soy responsable de lo que hice, pero no con intención, no fue con intención, no fue por todo lo que me están juzgando”.