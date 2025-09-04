Fue denuncia en Radio TV Valle Viejo: por el escándalo de la pintura renunció el director de Discapacidad en el municipio de Valle Viejo

Este jueves se conoció la renuncia del profesor Ariel Díaz, director de Discapacidad de la Municipalidad de Valle Viejo, por la escandalosa compra millonaria de pintura para ese edificio, que fuera denunciada en nuestra emisora.

A mediados de agosto, el concejal Gerónimo Cabrera presentó un proyecto de resolución para citar al Concejo Deliberante a Inés Zenteno, subsecretaria de Discapacidad, Inclusión y Políticas Sociales del municipio y hermana de la intendenta, para que brinde informe sobre la ejecución presupuestaria del organismo.

La iniciativa tenía por finalidad “requerir explicaciones públicas respecto del uso de fondos municipales, ante serias inconsistencias detectadas entre lo informado y lo efectivamente ejecutado, posibles irregularidades en las contrataciones y la existencia de documentación y pruebas visuales que hacen presumir malversación de recursos públicos”.

Ya había sospechas sobre los fondos del área de Discapacidad, cuando se conoció que Inés Zenteno ordenó una compra millonaria de pintura por un total de $16.383.953,48, adquirida a un monotributista de apellido Barrionuevo Acosta y a la empresa constructora INBRACO S.R.L.

La diputada provincial Ana Lía Aguaisol Barbosa había publicado en sus redes acerca de esta irregularidad: “Un gasto millonario en pintura. ¿A dónde fue a parar? No sabemos. Otra vez Zenteno, pero esta vez una hermana de Susana. Inés Zenteno es subsecretaria de Discapacidad, Inclusión y Políticas Sociales de la Municipalidad de Valle Viejo. Y al igual que otros familiares de Susana, cobra un millonario sueldo. Se gastaron 16 tachos de 18 litros de pintura blanca, 680 pomos de colorante, pinceles y más pintura por el valor de 16 millones de pesos. Teóricamente para pintar ese edificio. Con todo lo que gastaron se podría dar 72 manos de pintura a este edificio. Todo esto comprando a un proveedor monotributista en vez de a una pinturería. Es raro, ¿no? ¿Hasta cuándo los chacareros vamos a seguir aguantando la corrupción del Clan Zenteno?”