Fue a ver a su madre porque no respondía, y la halló muerta, putrefacta

Dramático escenario encontró una joven bandeña cuando fue a ver a su madre, que no le respondía, y la encontró sin vida, en avanzado estado de descomposición. Ocurrió en la siesta ayer en el Bº Central Argentino.

La policía informó que el caso se conoció cerca de las 15, cuando personal de la Comisaría 56 fue alertado por Patricia Teves de que su madre no respondía y su vivienda estaba cerrada, por lo que los uniformados llegaron rápidamente a la casa.

Allí la policía —con la autorización de la mujer— rompió una de las puertas e ingresaron al domicilio. Al inspeccionar el lugar sintieron un olor nauseabundo que provenía de la habitación por lo que al ingresar encontraron a la víctima (72) sobre la cama sin vida y en estado de descomposición. La fiscal Cecilia Pacheco al saber el hecho dispuso una serie de medidas, entre ellas la intervención de la Policía Científica, como también el traslado del cuerpo hacia la Morgue Judicial.



Fuente: El Liberal