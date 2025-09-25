Fue a buscar a su amigo y lo encontró muerto, broncoaspirado con hojas de coca

Gran conmoción se registró en el barrio Alto Comedero, Jujuy, luego de que un hombre falleciera en el interior de una vivienda del sector B-5, aparentemente luego de haberse broncoaspirado con hojas de coca.

El episodio tuvo lugar en horas de la noche del pasado miércoles y las actuaciones complementarias, bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, quedaron a cargo del personal de la Seccional Nº 56.

De acuerdo a lo que se pudo conocer por fuentes oficiales, alrededor de las 18.30 un hombre interceptó sobre avenida Carahuasi, en el sector B-5 del citado sector barrial capitalino, a una patrulla para informar que dentro de una de las viviendas de la zona, se encontraba una persona sin signos vitales.

Inmediatamente se activaron los protocolos, llegando al lugar efectivos policiales, junto a paramédicos del SAME que procedieron a examinar al óbito, indicando que su deceso se habría producido por una broncoaspiración con hojas de coca.

De todas maneras se dio intervención al personal de Criminalística para las labores en el lugar, junto a los bomberos para el posterior levantamiento del cuerpo que se encontraba en la vivienda de la esquina de Avenida Carahuasi y Juan Galán.

El hombre que pidió ayuda a la patrulla, indicó que se despertó dentro del inmueble y junto a otra persona fueron a ver a su amigo, el cual se encontraba tendido en el patio sobre unas cenizas boca abajo y que al darlo vuelta, constataron que no respiraba, por lo que salió corriendo a solicitar colaboración, hasta que encontró el móvil policial por la zona.

De igual manera se realizará un examen cadavérico para determinar las causales del deceso.

