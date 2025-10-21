“Frío y calculador”: así describieron a Pablo Laurta en Córdoba

El caso Pablo Laurta continúa conmocionando al país. El hombre está acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio, además de ser el principal sospechoso del homicidio del remisero Martín Palacio, ocurrido en Concordia (Entre Ríos).

Tras varios días de búsqueda, fue capturado en Gualeguaychú, luego de un intenso operativo que se extendió por distintas provincias. Actualmente permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, bajo una estricta vigilancia y en una celda aislada, monitoreado las 24 horas.

Durante su traslado a Córdoba, el acusado mantuvo una actitud desafiante, llegando a declarar frente a las cámaras: “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, en alusión al niño de 5 años que mantuvo consigo durante toda su fuga.

Un acusado sin signos de arrepentimiento

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, detalló cómo fue el operativo y describió la conducta del detenido durante el traslado.

“Vi a una persona que tiene cero arrepentimiento en lo que pude observar”, afirmó el funcionario. “No soy perito ni psicólogo, pero vi a alguien absolutamente frío, calculador. Creo que supo en todo momento cada paso que daba, dónde iba, qué hacía”, agregó.

Quinteros también relató el tenso clima en el penal cuando Laurta fue ingresado a su celda. “Esos 30 o 40 metros que caminó escuché barbaridades que le dijeron otros presos. El clima era muy hostil”, precisó el ministro.

Estuvo a punto de cruzar a Uruguay

Uno de los datos más impactantes de la investigación es que Laurta estuvo a minutos de fugarse a Uruguay antes de ser capturado.

“Estábamos a 40 minutos de que se fuera del país, porque lo escuchábamos en parlante abierto por la intervención telefónica”, reveló Quinteros.

Según explicó, el acusado había pedido desde un hotel de Gualeguaychú un remis para viajar a Puerto Yeruá, donde tenía una canoa escondida con la que planeaba cruzar el río Uruguay hacia territorio extranjero.

La rápida intervención de las fuerzas de seguridad impidió su huida y permitió detenerlo antes de que lograra salir del país.

Pablo Laurta

Avanza la investigación judicial

Con el detenido bajo custodia, la causa continúa en manos de la Fiscalía de Violencia de Género de Córdoba, que investiga la planificación del doble femicidio en Villa Serrana y las posibles colaboraciones logísticas durante la fuga.

Los fiscales también analizan los movimientos de Laurta antes de su detención y la relación entre los tres crímenes que se le atribuyen, en un caso que combina violencia de género, persecución y un intento de evasión internacional.

