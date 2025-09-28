Frías y Echevarría ganaron el Rally de Icaño x2

Con un tiempo total de 58:10.93, la dupla Javier Frías – Maxi Echevarría se quedó con la victoria en la clasificación general del Rally de Icaño x2, imponiéndose con gran rendimiento a lo largo de la competencia.

El evento se desarrolló bajo la organización de Rallycero, en conjunto con los municipios y el apoyo de la comunidad.

“Queremos felicitar a todos los equipos por el esfuerzo, el compromiso y el nivel de competencia demostrado en esta fecha. Cada edición reafirma el crecimiento del rally en Catamarca y el acompañamiento del público que hace posible este gran espectáculo deportivo” señalaron desde la dirección del evento.

Resultados por categorías

A1

1️⃣ Javier Frías – Maxi Echevarría

2️⃣ Ricardo Janovich – Pablo Chavarría

3️⃣ Héctor Ariel Sánchez – Luis Martín Catalfamo

N1 8V

1️⃣ Agustín Díaz Dian – Javier Rodríguez

2️⃣ Nery Carrizo – Valentín Acuña

3️⃣ Santino Bujuld – Mariano Elwart

N1 16V

1️⃣ Valentino Vitale – Máximo De La Vega

2️⃣ Rodolfo Luis Malter – Diego Francisco Ramírez

RC5

1️⃣ Matías Morán – Carlos Rivera

N2

1️⃣ Javier Ignacio Ferreyra – Enrique Alejandro Ferreyra

2️⃣ Eber Luján – Juan Aguilar

3️⃣ Andrés Ledesma – Javier Bustamante

A5

1️⃣ Mario Nieva – Denise Vasquez

2️⃣ Rubén Ibarra – Agustín Ibarra