Frías y Echevarría ganaron el Rally de Icaño x2

Con un tiempo total de 58:10.93, la dupla Javier Frías – Maxi Echevarría se quedó con la victoria en la clasificación general del Rally de Icaño x2, imponiéndose con gran rendimiento a lo largo de la competencia.
El evento se desarrolló bajo la organización de Rallycero, en conjunto con los municipios y el apoyo de la comunidad.
“Queremos felicitar a todos los equipos por el esfuerzo, el compromiso y el nivel de competencia demostrado en esta fecha. Cada edición reafirma el crecimiento del rally en Catamarca y el acompañamiento del público que hace posible este gran espectáculo deportivo” señalaron desde la dirección del evento.
Resultados por categorías
A1
1️⃣ Javier Frías – Maxi Echevarría
2️⃣ Ricardo Janovich – Pablo Chavarría
3️⃣ Héctor Ariel Sánchez – Luis Martín Catalfamo
N1 8V
1️⃣ Agustín Díaz Dian – Javier Rodríguez
2️⃣ Nery Carrizo – Valentín Acuña
3️⃣ Santino Bujuld – Mariano Elwart
N1 16V
1️⃣ Valentino Vitale – Máximo De La Vega
2️⃣ Rodolfo Luis Malter – Diego Francisco Ramírez
RC5
1️⃣ Matías Morán – Carlos Rivera
N2
1️⃣ Javier Ignacio Ferreyra – Enrique Alejandro Ferreyra
2️⃣ Eber Luján – Juan Aguilar
3️⃣ Andrés Ledesma – Javier Bustamante
A5
1️⃣ Mario Nieva – Denise Vasquez
2️⃣ Rubén Ibarra – Agustín Ibarra