Fred Machado ya está en una cárcel de Viedma mientras se tramita su extradición

El Gobierno confirmó a través de un comunicado que extraditará a Estados Unidos a Federico “Fred” Machado, luego de que la Corte Suprema habilitara ese proceso en la causa que lo tiene como principal apuntado de una red de lavado de activos y narcotráfico.

Machado, que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en su casa de Viedma, fue trasladado por la Policía Federal a una unidad penitenciaria federal en esa ciudad, a la espera de la extradición a suelo norteamericano.

Una vez que se conoció la aceptación por parte del Poder Ejecutivo a la Justicia de Estados Unidos, Machado habló en diálogo con Radio La Red y sostuvo que se “imaginaba algo así”. “¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Que me abra una botella de champaña? Obviamente que me afecta. Los abogados están hablando allá. ¿Arrepentido de qué? La Justicia americana va a tirar estos cargos. Sí, van a quitar esos cargos”, remarcó.

Y añadió: “¿Qué pasa si a mí me quitan los cargos de narco? ¿Qué van a decir? Hoy estoy con arresto domiciliario y a derecho, con una tobillera y tengo controles periódicos. Solo le tengo miedo a Dios“.