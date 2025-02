Francos criticó a Santiago Caputo por haber interrumpido la entrevista a Milei “por una estupidez”

El asesor presidencial estrella, Santiago Caputo, atraviesa su peor semana desde que orbita en el mundo de los Milei. Después de quedar en el foco de la tensión por haber interrumpido la entrevista del Presidente con el periodista Jonatan Viale, y de ser criticado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, -quien dijo que hubo enojo en la cúpula del Gobierno por la irrupción-, se sumó a las arremetidas el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ya había tenido fricciones internas con Caputo. El funcionario planteó que el estratega se metió en el reportaje “por una estupidez” y que esto le servirá para entender que “nadie es superpoderoso”.

Asimismo, el coordinador de los ministros reveló la supuesta frase que pronunció la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuando se enteró de que uno de los creadores de $LIBRA, Hayden Mark Davis, dijo que le envió dinero a ella para así “controlar” a Javier Milei. Esta criptomoneda fue la que promocionó el mandatario el viernes pasado, que lo llevó a estar denunciado en la Justicia de la Argentina y de Estados Unidos, debido a que el activo registró una fuerte suba de sus inversiones pero después se desplomó y los fondos generados quedaron en unas pocas manos, que habrían tenido información privilegiada.

Cuando quiso explicar el escándalo por el mensaje en X en el que invitó a invertir en la cripto, Milei dio una entrevista a Viale y acumuló otro problema debido a que su asesor cortó el reportaje, se metió en plano, le habló al oído y luego acordó con el periodista retomar como si esa parte nunca hubiese existido porque le podía traer “quilombos judiciales”.

“[Milei] se enojó [con Caputo], incluso sin saber que esa parte iba a salir al aire. Se enojó con Santiago Caputo porque pareció una irresponsabilidad que, sin ningún acuerdo previo con el conductor del programa, interrumpiera. Pero además interrumpió para una estupidez , porque la verdad es que cuando uno mira la causa de la interrupción dice: ‘¿Cuál es el sentido?’”, sostuvo Francos en Radio Rivadavia al respecto de lo que pasó en ese extracto que salió en la versión web de la nota y no en la emisión televisiva.

En tanto, dijo además sobre el asesor: “De todas maneras me parece que también Santiago Caputo habrá aprendido una lección: que nadie es súperpoderoso , que todas las cosas tienen sus límites. El Presidente se lo ha marcado y me parece importante”.

Tras ello el jefe de Gabinete indicó que Caputo se “equivocó” y que tuvo una “falta de criterio” cuando paró la entrevista. “Lo que había dicho el Presidente no generaba complicación de ningún tipo, eso de que iba a consultar al ministro de Justicia [por Mariano Cúneo Libarona]. Es lógico de que lo consulte, más allá de que no pueda ser su abogado personal, pero una consulta a quien es su hombre de confianza en temas de la Justicia no tiene absolutamente nada de malo”, expresó Francos sobre el momento en que el estratega decidió interrumpir para evitar que Milei dijera que Cúneo Libarona iba a involucrarse en un expediente que ellos entienden como personal y no a nivel de Estado.

“Me parece que fue un exceso de intentar ser prudente en ese momento; interrumpió un programa y ni el Presidente ni el conductor del programa tenían nada que ver. No me parece un tema grave”, opinó.