Francos aseguró que la baja de retenciones y el apoyo de Estados Unidos dan tranquilidad a los mercados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que en las últimas semanas “el mercado estaba muy volátil”, pero aseguró que el “respiro” que se vivió ayer con el tipo de cambio y el riesgo país “se va a prolongar” por el anuncio de la reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y el apoyo anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos.

“Esas dos cosas fueron las que generaron este respiro de ayer, que se va a prolongar en los próximos días, porque el mercado estaba muy volátil”, afirmó Francos en declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia.

El funcionario explicó que la reducción a cero hasta el 31 de octubre de las retenciones tiene por objeto “llevar equilibrio a una situación muy volátil de la economía”, pero advirtió que se trata de “una circunstancia excepcional”, ya que si bien el Gobierno desea eliminarlas de forma definitiva, la economía del país hace que hoy sea “imposible”.

Entre otras causas, Francos atribuyó la inestabilidad de los mercados a la conducta del Congreso, que “ha venido sancionando una serie de normas que impactan sobre el programa económico que el Gobierno está llevando adelante” especialmente “sobre el equilibrio fiscal, que es una consigna permanente del Gobierno y del Presidente”.

“Se han aprobado leyes con mayorías importantes, superando los dos tercios, lo que ha generado una situación de inestabilidad, porque ellos dicen bueno, al Gobierno se le puede exigir cualquier gasto por una ley y eso impacta en el equilibrio fiscal”, explicó.

Agregó que a esa situación parlamentaria se sumó “la elección de la provincia de Buenos Aires”, creando “mucha volatilidad” en los mercados, una situación que “el gobierno tenía que resolver y la resolvió” mostrando, con la quita de retenciones, que “va a haber disponibilidad de dólares porque va a haber liquidación de los granos todavía retenidos por los productores”.

Sumó a eso el “apoyo tan explícito y tan importante de Scott Bessent”, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que ayer afirmó que Washington “va a apoyar a la Argentina ante cualquier situación”

Respecto de las retenciones aclaró que es “una circunstancia excepcional”, porque si bien la opinión del Gobierno es que “tienen que ser eliminadas” en la medida en que la economía crezca, hoy prescindir de las retenciones en su totalidad diría que es imposible”.

“No quiere decir esto que no pueda hacerse en el futuro. El Presidente lo ha expresado en reiteradas oportunidades. Las retenciones son impuestos que perjudican a la producción y hay que eliminarlas. Así que en el futuro se van a eliminar”, dijo.