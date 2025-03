Franco Colapinto y su sugestiva confesión en la previa del Gran Premio de China: “Disfruten ustedes, yo estoy aburrido”

Franco Colapinto estuvo en Australia y también está ahora en China, primeras paradas del Mundial de 24 fechas de la Fórmula 1. Pero en ninguna se subió al auto a correr porque su rol esta temporada es ser piloto reserva y no titular de un equipo. “Disfruten ustedes, yo estoy aburrido“, confesó en la previa de la largada de la carrera en Shanghai.

El argentino no tiene permitido hablar con la prensa pero, al cruzar por el pitlane, se cruzó a Juan Fossaroli y Albert Fábrega, la dupla que transmite para ESPN y Disney+, y no dudó en saludar, aunque se le escapó esa sugestiva confesión por la que seguramente recibirá un tirón de orejas.

“Me tiró toda la yerba en el auto el boludo este”, comenzó el diálogo con el periodista argentino, quien contó que esta semana de Gran Premio, al alojarse en el mismo hotel, viajó con el piloto de 21 años al circuito.

“No puedo hablar, boludo. No, no me dejan hablar”, avisó y enseguida hizo que la cámara mostrara las banderas argentinas que estaban en la tribuna que da a la recta principal del circuito chino. “Enfocala, Willy, boludo. Genios”, soltó.

Cuando Fossaroli, entonces, le dijo “disfrutá del gran premio”, Colapinto soltó la frase que seguramente dará la vuelta al mundo: “No, disfruten ustedes, yo estoy aburrido”. Y mientras se iba confirmó que lo iban a retar por haber hablado.

Poco después, en la misma transmisión, Flavio Briatore fue consultado por sus recientes declaraciones en China, donde afirmó que “tarde o temprano” Colapinto manejará el Alpine. “No sé cuándo, ya veremos”, se limitó a decir el magnate que asesora al equipo francés desde el año pasado y que fue el gran responsable del desembarco de Colapinto desde Williams, donde el año pasado disputó las últimas nueve carreras e impactó al paddock.