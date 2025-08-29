Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la práctica del GP de Países Bajos de Fórmula 1 y quedó 9°

La primera jornada de actividad en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 tuvo dos prácticas con muchos incidentes, sobresaliendo los accidentes de Andrea Kimi Antonelli y de Lance Stroll.

Lando Norris fue el más rápido en ambas tandas con registros de 1:10.278 (FP1) y 1:09.890 (FP2) en un día que tuvo un buen rendimiento del español Fernando Alonso con Aston Martin quedando segundo en el segundo entrenamiento (1:09.977).

El argentino Franco Colapinto redondeó un viernes destacado donde completó 52 vueltas entre los dos entrenamientos sin problemas. Quedó 18° en la práctica 1 con un tiempo de 1:12.276 (a 0.663 de Pierre Gasly), pero mostró un nivel sobresaliente en la segunda práctica para ubicarse noveno con su mejor tiempo en 1:10.957, a 1.067 del líder Norris y 1.165 por delante de Gasly.

Franco Colapinto se ubicó noveno con un gran tiempo de 1:10.957, que lo dejó a 1.067 del registro más veloz del día. Su compañero Pierre Gasly no logró buscar una vuelta rápida a raíz de la gran cantidad de interrupciones y quedó 19°, 1.165 por detrás del argentino, con un tiempo de 1:12.122