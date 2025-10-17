Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre del GP de Estados Unidos

El piloto argentino volvió a superar a Pierre Gasly, que terminó 17°, pero ambos dieron cuenta de que no será un fin de semana fácil para Alpine en el Circuito de las Américas. Desde las 18:30 se disputará la clasificación a la carrera Sprint.
DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE EEUU
Viernes 17 de octubre
Clasificación Sprint: 18.30 (Argentina) / 16.30 (EEUU, Texas)
Sábado 18 de octubre
Carrera Sprint: 14.00 (Argentina) / 12.00 (EEUU, Texas)
Clasificación carrera: 18.00 (Argentina) / 16.00 (EEUU, Texas)
Domingo 19 de octubre
Carrera principal a 56 vueltas: 16.00 (Argentina) / 14.00 (EEUU, Texas)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)