Franco Colapinto sufrió por un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

El piloto neerlandés de Red Bull dominó de principio a fin en las calles de Bakú y se quedó con una nueva victoria en la Fórmula 1. Además, completó un Grand Chelem: pole position, triunfó en la carrera, lideró todo el tiempo y marcó el récord de vuelta. En el podio lo acompañaron George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams). Franco Colapinto terminó en el 19º lugar después de un choque de Alex Albon que arruinó su carrera.

Oscar Piastri, líder del Campeonato de Pilotos, se estrelló en la primera vuelta y fue el único que abandonó en la carrera. Lando Norris, su compañero de McLaren y principal perseguidor en la tabla, desperdició una importante oportunidad para recortar distancias y terminó séptimo.

Franco Colapinto completó una primera parte de la carrera sobresaliente. Superó a Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin) en pista y escaló hasta el 13º lugar. Allí, aguantó los ataques del canadiense con una defensa espectacular. Sin embargo, tras parar en boxes en la vuelta 17, recibió un toque por detrás de Alex Albon (Williams), quien fue penalizado, y perdió muchísimo tiempo. Más allá de que el argentino intentó recuperarse, su actuación quedó prácticamente arruinada después del choque. En los últimos giros peleó con su compañero Pierre Gasly (18°), quien tenía gomas notablemente más nuevas y lo superó en la anteúltima vuelta.