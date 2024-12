Franco Colapinto se convirtió en el piloto más rápido de la Fórmula 1 en 2024

El automovilismo es sinónimo de velocidad y Franco Colapinto se quedó con el récord que más orgullo le puede generar a un piloto: ser el más rápido de la Fórmula 1. El argentino de 21 años superó a todas las figuras consagradas como los campeones mundiales, Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Colapinto alcanzó una velocidad máxima de 356,4 km/h durante el Gran Premio de Las Vegas, un logro que lo coloca en la cima de las tablas de velocidad de este año, según informó The Sun. Cabe aclarar que en la clasificación Franco superó ese registro ya que antes de su choque orilló los 359 km/h. La marca conseguida por el bonaerense tiene el valor agregado de haberla conseguido en un circuito callejero y también desconocido para el pilarense. Además, con un auto que no es de punta como el Williams. Sin embargo, este hito no fue suficiente para garantizarle un asiento en la grilla de 2025, dejando su futuro en la categoría en suspenso.

La temporada 2024 de F1 concluyó recientemente con Verstappen coronándose campeón de pilotos y McLaren llevándose el título de constructores. Fue un año marcado por la diversidad en los resultados, con siete ganadores distintos en las carreras y diez pilotos diferentes subiendo al podio. Además, tres novatos debutaron inesperadamente, entre ellos el propio Colapinto, quien reemplazó temporalmente a Logan Sargeant en Williams.

El desempeño de Colapinto destacó especialmente en términos de velocidad, aunque no logró asegurar un lugar permanente en la parrilla para la próxima temporada. Otros cinco novatos tampoco consiguieron un asiento para 2025: Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber), Liam Lawson (Red Bull) y Jack Doohan (Alpine), este último habiendo sustituido a Esteban Ocon en Alpine. Aunque hay versiones que afirman que Doohan podría ser reemplazado por Colapinto luego de las primeras cuatro fechas, ya que el australiano tendría un contrato de cinco Grandes Premios con Alpine y ya disputó uno, en el cierre corrido en Abu Dhabi.

El récord de velocidad de Colapinto en Las Vegas lo colocó por encima de otros pilotos destacados. Fernando Alonso, de Aston Martin, registró la segunda velocidad más alta de la temporada con 353,5 km/h durante el Gran Premio de Italia, en el icónico circuito de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”. En tercer lugar se ubicó Daniel Ricciardo, quien alcanzó los 353,2 km/h también en Monza. Sin embargo, Ricciardo, al igual que Colapinto, no tendrá un asiento en la parrilla de 2025.

A pesar de este logro, la velocidad máxima de Colapinto no se acerca al récord histórico de la Fórmula 1. Este récord fue establecido por Valtteri Bottas en 2016, cuando alcanzó los 378 km/h durante el Gran Premio de Europa corrido en Azerbaiyán.

El desempeño de Colapinto en Las Vegas no estuvo exento de dificultades. Aunque logró la velocidad máxima de la temporada durante la clasificación, su participación terminó abruptamente tras un accidente contra una pared. La pole position de esa carrera fue finalmente para George Russell, de Mercedes, con un tiempo de 1:32.312, mientras que el mejor tiempo de vuelta de Colapinto fue de 1:33.746, registrado en la primera sesión de clasificación.

En términos generales, las pole positions de la temporada estuvieron dominadas por Max Verstappen y Lando Norris, quienes lograron ocho cada uno. Por su parte, Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, no consiguió ninguna pole position este año, aunque sí se llevó el premio a la vuelta más rápida en dos ocasiones. En esta métrica, el líder fue Norris, quien registró la vuelta más rápida en seis carreras.

La temporada 2024 de Fórmula 1 dejó un panorama diverso y competitivo, con nuevos talentos emergiendo y veteranos consolidando su legado. Sin embargo, el caso de Franco Colapinto destaca como un recordatorio de que, en este deporte, la velocidad por sí sola no garantiza un lugar en la Máxima.