Radio TV Valle Viejo
Franco Colapinto quedó 20° en la segunda práctica del GP de Italia de Fórmula 1

La jornada de práctica tuvo a Lewis Hamilton como el más veloz de la FP1 con 1:20.117 seguido por su compañero de Ferrari Charles Leclerc. La segunda tanda la dominó Lando Norris (1:19.878), pero con un registro que lo dejó apenas 0.083 por delante de Leclerc.

Sacando el tiempo de Andrea Kimi Antonelli, quien quedó 19° tras girar tan solo en los primeros diez minutos por el accidente que protagonizó, los Alpine quedaron en el fondo de la grilla en todo el día. Franco Colapinto se ubicó 20° con un tiempo de 1:21.564 obtenido a lo largo de 30 giros y Pierre Gasly apareció 0.462 por delante del argentino (1:21.102), pero la referencia del caso es que el francés quedó 0.291 por detrás del 17° tiempo que firmó Liam Lawson y a 1.224 de la vuelta más rápida de la jornada que marcó Norris.

“Nos costó mucho. En general no se sentía bien el auto”, se sinceró Colapinto tras la primera jornada de acción en Monza.

La primera parte de la actividad para la escudería de Enstone tampoco fue esperanzadora: Paul Aron, rookie que reemplazó a Colapinto, se posicionó 20° con 1:22.153 como mejor tiempo que lo dejó a 0.500 de un Pierre Gasly que se ubicó 18° (1:21.653).

Este sábado desde las 7.30 de la mañana (hora Argentina) se realizará la última práctica libre antes de la clasificación (11 de la mañana) que ordenará la grilla de la carrera principal a 53 vueltas que se llevará a cabo el domingo desde las 10 de la mañana.

    Histórica fábrica de cosechadoras está paralizada y adeuda salarios a 280 trabajadores

    La tensión en la ciudad santafesina de Firmat volvió a escalar esta semana en medio del persistente conflicto entre la empresa que administra la fábrica de cosechadoras Vassalli y los 280 operarios que mantienen paralizada la producción por salarios adeudados. Durante la jornada de este jueves, trabajadores y familiares protagonizaron una fuerte protesta frente al establecimiento fabril, con una concentración en el acceso…

    Buscan a un hombre acusado de asesinar a su expareja

    Un hombre es buscado de manera intensa en la provincia de Misiones acusado de asesinar a su ex pareja por la división de bienes. El femicidio sucedió en la jornada del jueves y por el momento las autoridades no tienen novedades del señalado. Marcelo Da Rosa es buscado desde las últimas horas luego de asesinar a Marisa Acuña dentro…

    La bronca de Independiente: hizo un fuerte descargo por la descalificación de la Sudamericana y pidió que devuelvan los objetos que entregó para el museo de Conmebol

    Conmebol difundió durante la tarde del jueves la decisión de la Comisión Disciplinaria: descalificó a Independiente de la Copa Sudamericana y optó por imponerle a la Universidad de Chile una sanción económica y de restricción de espectadores. La decisión del máximo organismo no cayó para nada bien en el Rojo, que dejó en claro durante todos sus descargos que los fanáticos chilenos estuvieron durante horas…

    Sembrar en primavera: la huerta hogareña como aliada de la sostenibilidad

    La llegada de la primavera abre un abanico de posibilidades para quienes desean tener una huerta hogareña. Con días más largos, temperaturas agradables y mayor luminosidad, esta estación se convierte en el momento ideal para sembrar una gran variedad de hortalizas, hierbas y frutas. Aprovechar este período no solo garantiza buenas cosechas, sino también la…

    Catamarca: detienen a dos mujeres en Santa María por robo en un local comercial

    En la mañana de hoy, a las 10:00, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, en el pasaje Lucar S/N°, de esa Ciudad del Dpto. homónimo, arrestaron en averiguación del hecho a dos personas del sexo femenino de 21 y 28 años, ambas de apellido Guitian, quienes habrían sustraído una planchita para el cabello del interior de un local comercial, propiedad…

    Milei publicó este viernes un violento mensaje contra la prensa en aparente violación de la veda electoral

     El presidente Javier Milei publicó este viernes un violento mensaje contra la prensa en aparente violación de la veda electoral, en respuesta a informes periodísticos sobre las dificultades en la negociación del acuerdo de exención de visas con Estados Unidos. Su publicación consistió en un único acrónimo en mayúsculas: “NOLSALP”. Según supo Noticias Argentinas, el…