Franco Colapinto partirá desde la 16ta. posición en la carrera corta de hoy sábado en Brasil

Franco Colapinto cerró un viernes agridulce en el circuito de Interlagos. Horas después de confirmarse su continuidad con Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1, el joven piloto argentino no logró avanzar a la segunda fase de la clasificación Sprint (SQ2) y partirá desde la decimosexta posición en la carrera corta de hoy sábado. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tampoco consiguió un gran resultado: saldrá 13°.

El bonaerense registró ayer viernes su mejor giro en 1:10.441, quedando apenas 0.060 segundos por debajo del tiempo que le habría permitido avanzar a la siguiente tanda, marcado por el joven Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Colapinto también fue 0.344 segundos más lento que Gasly, quien terminó octavo en esa instancia.

El piloto de McLaren, Lando Norris, se quedó con la pole para la Sprint con un tiempo de 1:09.243, seguido por Antonelli (1:09.430) y su compañero Oscar Piastri (1:09.428). Max Verstappen, principal contendiente al título, largará desde la sexta posición.

Durante la única sesión de prácticas libres del día, Colapinto había completado 30 vueltas y marcado un registro de 1:11.160, ubicándose también en el puesto 16°. Su compañero francés fue séptimo, con 1:10.681.

Una vez concluida la clasificación, Colapinto habló con ESPN sobre su rendimiento: “La qualy fue complicada. La verdad que los viernes me cuestan últimamente y, si bien México fue un buen viernes, acá me está costando un poco más. Hay que intentar trabajar y volver mejor mañana. Creo que a la noche siempre encontramos varias cosas que al final nos hacen mejorar y solucionar varios de los problemas del auto”, comentó el argentino.

A pesar del resultado, el piloto se mostró optimista con el potencial del A525. “Si bien estábamos competitivos, me dejé un par de décimas yo. Un poco caliente. Pero, en general, hay más performance que en carreras anteriores. Eso es bueno. A laburar un poco hoy a la noche y a volver mejor mañana”, añadió.

El argentino explicó que tuvo dificultades en el primer sector del circuito, sobre todo en la S de Senna, donde se encontró con tráfico: “Tuve a Yuki (Tsunoda) adelante. Justo en mi vuelta y estaba terminando él. Siguió haciendo la curva adelante mío. Eso me complicó y nada… el resto de la vuelta fue buena, pero perdí mucho en el primer sector. Hay que trabajar. En la última curva hay un piano que el auto no le gusta mucho y me está costando ahí también. Pero el resto está bien”.

En conversación con la página oficial de la Fórmula 1, Colapinto amplió su análisis: “Es una pena porque el coche era bastante competitivo este fin de semana por el momento. Creo que, como todos los viernes, me cuesta un poco más encontrar el ritmo y la velocidad. Y siempre necesito un par de entrenamientos libres para entender el coche y luego volver más fuerte el sábado. Pero tenemos que trabajar durante la noche e intentar mejorar para mañana”.

Consultado sobre la tranquilidad que le genera haber asegurado su continuidad con Alpine, respondió: “Es mejor, por supuesto. Estoy un poco más relajado, lo cual es bueno. Ahora tenemos que centrarnos en mañana e intentar hacerlo mejor”.

Más tarde, en diálogo con Fox Sports, el argentino se refirió al clima que podría afectar la jornada del sábado: “Sí, se viene la lluvia. Me está costando un poco los viernes y hoy no fue la excepción. Me costó en la FP1 y ahora otra vez encontrar el auto, encontrar un poco el balance que quiero, la estabilidad que quiero y hay que mejorar para mañana. Hay que laburar a la noche y seguro que vamos a encontrar un buen compromiso para mejorar mañana. Hay que tomarse el viernes con calma y volver más fuertes el sábado”.

La carrera Sprint del sábado será a 24 vueltas y comenzará a las 11:00 (hora argentina), mientras que la clasificación general para la carrera principal se disputará a las 15:00. El Gran Premio de Brasil, con 71 giros programados, se correrá el domingo a las 14:00.

Cronograma del Gran Premio de Brasil

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint – 11:00 (hora argentina)

Clasificación – 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera principal – 14:00