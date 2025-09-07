Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Max Verstappen ganó en Monza con una notable actuación. Lando Norris le recortó distancias a Oscar Piastri en el campeonato al finalizar por delante en el podio. El argentino sufrió el rendimiento del monoplaza Alpine.

El neerlandés de Red Bull dominó de principio a fin en Monza y se quedó con la victoria en la Fórmula 1. El podio lo completaron los dos McLarenLando Norris quedó por delante de Oscar Piastri en una polémica decisión de la escudería: obligaron al australiano que deje pasar al británico después de un fallo en los boxes. Los corredores de Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminaron cuarto y sexto, respectivamente.

Los dos Alpine sufrieron notablemente el rendimiento del monoplaza francés. Franco Colapinto realizó una correcta actuación en la que se vio perjudicado por la carencia de su vehículo. Realizó un primer stint en el que aguantó 34 vueltas con neumáticos medios, donde fue superado por Isack Hadjar y Pierre Gasly. Volvió a pista en la parte baja de la grilla con los duros, aunque lejos de sus rivales. Desde entonces, mantuvo un correcto ritmo de carrera hasta el final para terminar en el 17° lugar.

  • Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

    Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

    Max Verstappen ganó en Monza con una notable actuación. Lando Norris le recortó distancias a Oscar Piastri en el campeonato al finalizar por delante en el podio. El argentino sufrió el rendimiento del monoplaza Alpine. El neerlandés de Red Bull dominó de principio a fin en Monza y se quedó con la victoria en la Fórmula 1. El podio lo…

  • Prefectura incautó 11 paquetes con droga por un valor de 50 millones de pesos 

    Prefectura incautó 11 paquetes con droga por un valor de 50 millones de pesos 

    El patrullaje continuo de las fuerzas federales planificado por el Ministerio de Seguridad Nacional es clave en la lucha contra el narcotráfico. En un procedimiento realizado en la localidad misionera de Puerto Rico, efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron un cargamento de estupefacientes que era transportado en una motocicleta sin patente. El operativo ocurrió…

  • Gendarmería decomisó 529 kilos de marihuana tras efectuar tareas de patrullaje

    Gendarmería decomisó 529 kilos de marihuana tras efectuar tareas de patrullaje

    Personal de la Fuerza detectó la droga en un camino secundario de la Ruta Nacional N° 12, distante a tres kilómetros del Control Fijo Urugua-í. Efectivos del Escuadrón 13 “Iguazú” llevaban a cabo tareas de patrullaje motorizado y pedestre en inmediaciones del Lago Urugua-i, cuando observaron una pick-up sobre un camino terrado que circulaba a alta velocidad, sin…

  • Catamarca: denuncian que robaron 80 computadoras del Colegio Nacional

    Catamarca: denuncian que robaron 80 computadoras del Colegio Nacional

    Un hecho de inseguridad fue denunciado ayer sábado en la Capital, luego que delincuentes forzaran las aberturas del Colegio Nacional Fidel Mardoqueo Castro, en calle Sarmiento, a escasos metros de Plaza 25 de Mayo. Del interior del establecimiento, los malvivientes sustrajeron 80 computadoras y otros objetos de valor, ocasionando un gran perjuicio para la institución.…

  • Préstamos personales para monotributistas de hasta $50.000.000: tasas y requisitos

    Préstamos personales para monotributistas de hasta $50.000.000: tasas y requisitos

    Los préstamos personales para monotributistas se consolidaron como una herramienta clave para trabajadores independientes que buscan financiar proyectos, adquirir herramientas o cubrir gastos imprevistos. Sin necesidad de estar en relación de dependencia, las entidades bancarias y billeteras virtuales ofrecen líneas de crédito adaptadas a este sector. Actualmente, Banco Nación, Banco Macro y la billetera digital Naranja X…

  • Libertarios y kirchneristas con mucho en juego: las elecciones en Provincia de Buenos Aires, un test clave con miedo al alto ausentismo

    Libertarios y kirchneristas con mucho en juego: las elecciones en Provincia de Buenos Aires, un test clave con miedo al alto ausentismo

    Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo 7 de septiembre en una elección legislativa provincial histórica, considerada el primer gran test electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo a solo un mes de las generales nacionales. El principal temor que cruza a todos los espacios es un alto nivel de ausentismo electoral.…