Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Max Verstappen ganó en Monza con una notable actuación. Lando Norris le recortó distancias a Oscar Piastri en el campeonato al finalizar por delante en el podio. El argentino sufrió el rendimiento del monoplaza Alpine.

El neerlandés de Red Bull dominó de principio a fin en Monza y se quedó con la victoria en la Fórmula 1. El podio lo completaron los dos McLaren. Lando Norris quedó por delante de Oscar Piastri en una polémica decisión de la escudería: obligaron al australiano que deje pasar al británico después de un fallo en los boxes. Los corredores de Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminaron cuarto y sexto, respectivamente.

Los dos Alpine sufrieron notablemente el rendimiento del monoplaza francés. Franco Colapinto realizó una correcta actuación en la que se vio perjudicado por la carencia de su vehículo. Realizó un primer stint en el que aguantó 34 vueltas con neumáticos medios, donde fue superado por Isack Hadjar y Pierre Gasly. Volvió a pista en la parte baja de la grilla con los duros, aunque lejos de sus rivales. Desde entonces, mantuvo un correcto ritmo de carrera hasta el final para terminar en el 17° lugar.

