Franco Colapinto largará último en el Gran Premio de México

El Gran Premio de México tendrá este domingo a Lando Norris comenzando delante de todos tras registrar el giro más veloz en la clasificación con un tiempo de 1:15.586. El británico, que pelea por el título, estará por delante de los hombres de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que se posicionaron segundo y tercero, respectivamente.

El actual líder del campeonato, Oscar Piastri, no tuvo una buena qualy y comenzará octavo. El australiano contabiliza 346 puntos y está seguido de cerca por su compañero de McLaren Norris (332) y el neerlandés de Red Bull Max Verstappen (306), que largará quinto.

Los Alpine volvieron a tener otra jornada decepcionante. Franco Colapinto quedó último con un registro de 1:17.670, que lo ubicó a 0.124 del mejor tiempo de su compañero Pierre Gasly, que comenzará 18°, apenas por delante de Lance Stroll. “La Q2 era imposible. Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado, pero es un auto muy difícil”, afirmó el argentino, quien para colmo cometió un error en su último intento y no pudo sumar otra vuelta en la Q1 para mejorar su tiempo.

La carrera a 71 vueltas comenzará a las 17 horas de Argentina este domingo 26 de octubre.

El Autódromo Hermanos Rodríguez acogió la sesión de clasificación del Gran Premio de México de la Fórmula 1, en la que Franco Colapinto terminó en la 20° posición. El argentino cometió un error en su último intento, algo que lo privó de mejorar su ubicación en la grilla de salida. No obstante, el rendimiento del monoplaza de Alpine fue decepcionante: su compañero Pierre Gasly largará 18° al superar levemente al pilarense, a pesar de completar una chance más.

El joven de 22 años dejó en evidencia su decepción a la hora de hablar con los medios de comunicación, donde resaltó las dificultades para controlar el monoplaza A525 del team con sede en Enstone. “La Q2 era imposible. Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado, pero es un auto muy difícil. Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire. No tenía dirección. Tenemos que buscar siempre esa última milésima y nada… no sale”, argumentó un Colapinto muy decepcionado, reflejando los problemas que tuvo en el cierre de la Q1.