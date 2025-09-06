Franco Colapinto largará 18° el GP de Italia de Fórmula 1 en Monza

¡Final de la Q1! Liam Lawson de Racing Bulls (20°), Pierre Gasly de Alpine (19°), Franco Colapinto de Alpine (18°), Lance Stroll de Aston Martin (17°) e Isack Hadjar de Racing Bulls (16°) son los cinco eliminados.

Franco Colapinto mejora sus tiempos y marca su mejor registro personal del fin de semana, pero no le alcanzará. Giró en 1:19.992 y se ubicó 18°. Superó a su compañero Pierre Gasly, que tuvo una vuelta de 1:20.103, y quedó 0.111 por detrás del argentino. Eliminados los dos Alpine en Q1 solo por delante de Liam Lawson.

El corredor argentino de 22 años quedó a 0.155 del tiempo de corte que marcó Alex Albon, que con Williams avanzó a Q2 como 15° registro tras girar en 1:19.837

Del primer tiempo de George Russell (1:19.414) y el último de Liam Lawson (1:20.279) hubo apenas 0.865 de diferencia. Ajustada Q1 en Monza.