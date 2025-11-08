Franco Colapinto largará 18° el GP de Brasil

Tras ganar la sprint en el primer turno del sábado, Lando Norris se quedó con la pole position tras marcar un registro de 1:09.511. Detrás de él comenzarán Andrea Kimi Antonelli (2°), Charles Leclerc (3°) y Oscar Piastri (4°)

Franco Colapinto redondeó un sábado para el olvido. Luego de accidentarse en la vuelta 6 de la Sprint, el A525 del argentino fue reparado hasta minutos antes de la sesión de clasificación: pudo competir, pero no tuvo el rendimiento para dar pelea. Su mejor vuelta fue 1:10.632 que sólo le alcanzó para quedar por delante de Gabriel Bortoleto (no pudo salir a pista tras su brutal choque en la Sprint) y de Yuki Tsunoda, pero no le permitió siquiera mejorar su registro más rápido del viernes (1:10.441).

“Obviamente, muy agradecido con el equipo que hicieron todo lo posible para poner el auto en pista. Pero creo que después del cambio de chasis, de todo el auto entero, se sintió medio raro. Difícil, íbamos muy lento y no tenía el ritmo que necesitaba”, expresó el argentino.