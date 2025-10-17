Franco Colapinto largará 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos

Luego de terminar 16° en la práctica libre, el piloto argentino deberá remontar desde atrás en la carrera de corta duración del sábado en el Circuito de las Américas.

¡TERMINÓ LA SQ2!

Lando Norris marcó el camino en Austin (1:33.033) y fue escoltado por Max Verstappen (1:33.163) y Oscar Piastri (1:33.171).

Ferrari metió a sus dos pilotos en la SQ3, al igual que Williams y McLaren, mientras que se quedaron afuera Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, 11°), Isack Hadjar (Racing Bulls, 12°), Pierre Gasly (Alpine, 13°), Lance Stroll (Aston Martin, 14°) y Liam Lawson (Racing Bulls, 15°, sin tiempo).

¡FRANCO COLAPINTO QUEDÓ ELIMINADO EN LA SQ1: LARGARÁ 17° EN LA SPRINT!

El piloto de Alpine mejoró en el cierre con un tiempo de 1:35.246, pero no le alcanzó para superar el filtro. Quedó a 102 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien avanzó a la SQ2 tras quedar en el 15° lugar.

Tampoco avanzaron a la segunda etapa Ollie Bearman (Haas, 16°), Yuki Tsunoda (Racing Bulls, 18°), Esteban Ocon (Haas, 19°) y Gabriel Bortoleto (Sauber, 20°).

